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Karadeniz'de gemilere sis uyarısı

İhlas Haber Ajansı - Osman Aksu - Yerel
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Karadeniz'de gemilere sis uyarısı Sinop'ta, Karadeniz'den geçen gemilere 'sis' uyarısı yapıldı.

Karadeniz'de gemilere sis uyarısı

SİNOP - Sinop'ta, Karadeniz'den geçen gemilere 'sis' uyarısı yapıldı.

Sinop'ta sabah saatlerinde etkili olan sis nedeniyle Sinop'un Adabaşı mevkiinde bulunan Sis Düdüğü'nden uluslararası yük taşımacılığı yapan gemiler gerçekleştirilen yaklaşık 800 hertz anons ile uyarıldı. Konu ile ilgili konuşan vatandaşlar, "Şu anda Sinop'un ve Türkiye'nin en güzel yerindeyiz. Bu gördüğünüz sisli kısım aslında deniz. Hemen altta Gazi Kayası var ve yanında Sis Düdüğü var. Işığı şu anda görülmediği için denizden geçen gemilerin bu düdük sesini duyarak buradan uzak geçmeleri sağlanıyor. Bütün hedef bu. Bu liman yıllardır var. Deniz taşımacılığı da yıllardır var. Dolayısıyla Sinop'ta bu konuda stratejik bir öneme sahip. Belli zaman aralıklarla düdükten 800 hertz ile uyarı yapılıyor" dediler.

İhlas Haber Ajansı / Osman Aksu - Yerel

Karadeniz, Sinop, Yerel, Haberler

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