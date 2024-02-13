Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, M60T tankının teslim törenine katıldı
Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, 'Tanklara İlave Yetenek Kazandırılması Projesi' kapsamında milli sistemlerle yetenek kazandırılan ilk M60T tankının, Türk Silahlı Kuvvetlerine teslim törenine katıldı. Törene ilişkin paylaşımda, törenin Şereflikoçhisar/Ankara'da gerçekleştiği belirtildi.
Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Tanklara İlave Yetenek Kazandırılması Projesi" kapsamında milli sistemlerle yetenek kazandırılan ilk M60T tankının, Türk Silahlı Kuvvetlerine teslim törenine katıldı.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan paylaşımda, "Kara Kuvvetleri Tatbikat Merkezi Komutanlığı Şehit İkmal Yüzbaşı İlker Aydın Tank Atış Alanı (Şereflikoçhisar/Ankara) Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, 'Tanklara İlave Yetenek Kazandırılması Projesi' kapsamında milli sistemlerle yetenek kazandırılan ilk M60T tankının, Türk Silahlı Kuvvetlerine teslim törenine katıldı" ifadelerini kullanıldı. - ANKARA