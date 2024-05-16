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Aziz Yıldırım, basın toplantısındaki "Viski" itirafıyla baltayı fena taşa vurdu

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Dün düzenlediği basın toplantısıyla Fenerbahçe Başkanlığına yeniden aday olan eski başkan Aziz Yıldırım'ın 2018 yılında Ali Koç'a seçimi kaybettiği akşam viski içtiğini itiraf etmesi çok konuşuldu. Seçimlerin Ramazan ayına denk geldiği o tarihlerde Ali Koç'un su içmesine karşılık "Ben su içmiyorum" diyen Yıldırım'ın, dünkü basın toplantısında, "Kaybettik, üzgündük, eve gittik, iki kadeh de viski çektik, rahatladık" ifadelerini kullanması yeniden gündem oldu.

Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım'ın dün adaylığını açıkladığı basın toplantısındaki "Seçimi kaybettik, viskiyi çektik rahatladık" sözleri akıllara 2018 yılındaki seçimlerin Ramazan ayına denk geldiğini getirdi.

"BEN İÇMİYORUM" DEMİŞTİ

2018 yılında Ali Koç'a ağır bir şekilde seçimi kaybeden Yıldırım'ın seçimlerin devam ettiği esnada Ali Koç su içerken, "Ben su içmiyorum" diyerek o akşam viski içtiğini itiraf etmesi kısa sürede viral oldu.

"İKİ KADEH VİSKİ ÇEKTİK, RAHATLADIK"

Dünkü basın toplantısında 2018'de mevcut başkan Ali Koç'a kaybettiği seçim hakkında konuşan Yıldırım, Ali Koç'a kaybettim. Vay efendim, garajdan gitmişim. Havadan mı gideyim? Arabam garajdaydı. Kaybettik, üzgündük, eve gittik, iki kadeh de viski çektik, rahatladık" ifadelerini kullandı. Yıldırım'ın o sözleri kısa sürede viral oldu.

Kaynak: Haberler.com / Spor

Aziz Yıldırım Fenerbahçe Ali Koç Spor Haberler

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