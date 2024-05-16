Dimes boykot mu? Dimes İsrail malı mı, boykot listesinde var mı? Dimes Türk malı mı, sahibi kim?

Dimes boykot mu? Sorusu merak ediliyor ve araştırılıyor. DİMES, Bursa Ziraat Okulu'ndan mezun olan Mustafa Vasfi Diren'in 1958'de Tokat'ta kendi evinin bahçesinde yaptığı deneysel üretim ile başladı. Peki, Dimes boykot mu? Dimes İsrail malı mı, boykot listesinde var mı? Dimes Türk malı mı, sahibi kim?

DİMES BOYKOT MU?

DİMES, Bursa Ziraat Okulu'ndan mezun olan Mustafa Vasfi Diren'in 1958'de Tokat'ta kendi evinin bahçesinde yaptığı deneysel üretim ile başladı. 1943 yılında mezun olduktan sonra Amasya ve Yalova'da çalışan Diren, 1958 yılında Tokat'a dönmeye ve burada üretim yapmaya karar verdi. 1963 yılında Almanya'ya bir eğitim gezisi düzenleyen Diren, orada aldığı teknik eğitim sonrasında Tokat'ta dönerek ilk seri meyve suyu üretimi başlattı ve DİMES markasını oluşturdu.

Mayıs 2000 tarihinde halka açılmaya karar veren DİMES, 2001 Türkiye ekonomik krizi'nin ortaya çıkmasından ötürü halka arzını erteledi. 2005 yılında Türk markası olarak ihracatta 52 ülkeye ulaşan ilk meyve suyu markası olmuştur. Karton ambalajdaki ilk şeker ilavesiz %100 Nar suyu ve %100 Üzüm suyunu üretildi. Buna göre Dimes boykot listesinde yer almamaktadır ve boykot değildir.