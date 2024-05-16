İBB İGDAŞ'I HALKA ARZ EDECEK Mİ? İGDAŞ halka arz mı oluyor?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Mali Hizmetler Daire Başkanı Neslihan Vural, İGDAŞ'ın 10 milyar dolar değerlemeyle halka arzını planladıklarını açıkladı. Vural, ayrıca otopark şirketi İSPARK'ın, su şirketi Hamidiye'nin ve ucuz ekmek üreticisi Halk Ekmek'in de satış için potansiyel varlıklar arasında olduğunu belirtti. İBB İGDAŞ'I HALKA ARZ EDECEK Mİ? İGDAŞ halka arz mı oluyor? İşte ayrıntılar...

İGDAŞ HALKA ARZ MI OLUYOR?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, şehrin doğalgaz dağıtım şirketini halka arz etme planını yeniden değerlendiriyor. İBB Mali Hizmetler Daire Başkanı Neslihan Vural, CHP'nin belediye meclisinde çoğunluğu elde etmesinin, İGDAŞ'ın halka arzı dahil olmak üzere fon sağlama planlarını ilerletme imkanı tanıdığını belirtti.

Bloomberg'in sorularını yanıtlayan Vural, "Eskiden bir projeyi kabul etmek için yaklaşık bir yıla ihtiyaç duyarken, şimdi oldukça hızlı kararlar alabiliyoruz" şeklinde konuştu.

İGDAŞ'ın halka arz planı ilk olarak 2010'lu yıllarda gündeme gelmiş ancak hayata geçirilememişti. Daha yüksek doğalgaz tarifelerinin onaylanması durumunda İGDAŞ'ın 10 milyar dolara kadar bir değerleme elde edebileceğini belirten Vural, İGDAŞ'taki İBB hissesinin yüzde 90'ın üzerinde olan oranını yüzde 20'nin altına çekmeyi hedeflediklerini ifade etti. İGDAŞ, 2022'de 35,8 milyar lira (1,1 milyar dolar) gelir elde etti.

Vural, "Bir finans insanı olarak özelleştirmeden yanayım. Belediyenin nihayetinde sadece belediye işlerine odaklanması gerektiğini düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Vural, "İBB Meclisi'nin halka arz izninin hala geçerli olduğunu belirtmek isterim. Ancak yatırım bankalarını yetkilendirme aşamasına geçmeden önce yapılması gereken bazı çalışmalar bulunmaktadır. Bunlar arasında şirket ana sözleşmesinin yeniden düzenlenmesi de bulunmaktadır" dedi.