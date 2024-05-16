İOKBS BURSLULUK SINAV SONUÇLARI 2024! İOKBS bursluluk sınav sonuçları açıklandı mı? İOKBS bursluluk sınav sonuçları sorgulama ekranı!

İokbs Bursluluk sınav sonuçlarının Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılacak açıklamaya odaklandığı şu günlerde, 5, 6, 7, 8, Hazırlık Sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerinin katılımı ile 21 Nisan tarihinde gerçekleşmiştir. 2024 İOKBS Bursluluk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İOKBS bursluluk sınav sonuçları sorgulama ekranı!

İOKBS BURSLULUK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İOKBS Bursluluk sınavı sonuçları, 17 Mayıs Cuma günü www.meb.gov.tr adresi üzerinden adayların erişimine açılacak. Sonuçların adayların erişimine saat 10:00'da açılması planlanıyor.

İOKBS BURSLULUK SINAV SONUÇLARINI NASIL ÖĞRENEBİLİRİM?

İOKBS Bursluluk sınav sonuçları açıklandıktan sonra sonuçları www.meb.gov.tr adresindeki sonuç ekranından TC kimlik numarası ve doğum tarihi bilgilerini girilmesi gerekiyor. Ekran üzerinde yer alan güvenlik kodunu da girerek sonuçlar sorgulanabilir.

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