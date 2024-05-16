Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? #128182 Euro yükseliyor mu? 16 Mayıs Euro kaç lira?

Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? Euro kaç TL? 16 Mayıs 2024 Euro satış fiyatı merak ediliyor. Dolar endeksi ise 104,3 seviyesinde bulunuyor. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) beklentilere paralel yükselirken, perakende satışlar yatay seyretti. Euro kaç TL? 16 Mayıs 2024 Euro satış fiyatı araştırılıyor. Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? Euro kaç TL? 16 Mayıs 2024 Euro satış fiyatı! Detaylar haberimizdedir…

EURO NE KADAR?

Euro/TL yüzde 0,2 artışla 34,9740'tan satılıyor.

STERLİN NE KADAR?

Sterlin/TL yüzde 0,2 primle 40,9650'den işlem görüyor.

DOLAR NE KADAR?

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 32,2240 seviyesinden işlem görüyor.

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