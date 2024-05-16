AYHAN BORA KAPLAN ne ile suçlanıyor? Ayhan Bora Kaplan nasıl yakalandı?

Ankara'da Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında önemli gelişmeler yaşanıyor. Hükümete yönelik komplo iddiaları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın süreçle ilgili üstü kapalı mesajlar vermesi ve hemen akabinde emniyet mensuplarının gözaltına alınması olayı bir anda Türkiye gündeminin zirvesine yerleştirdi. Ayhan Bora Kaplan ne ile suçlanıyor? Ayhan Bora Kaplan nasıl yakalandı? İşte ayrıntılar...

AYHAN BORA KAPLAN NE İLE SUÇLANIYOR?

Soruşturma, 7 Eylül 2023'te Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına giderek Ayhan Bora Kaplan ve suç örgütü üyelerinden şikayetçi olan müşteki Erkan D'nin beyanları üzerine başlatıldı. Suç örgütü üyelerinin Kaplan'ın talimatı ve bilgisi doğrultusunda farklı tarihlerde Mahfuz Tatar ve Semih Arslan'ın öldürülmesi, müştekiler Altan T, Murat Y, Serhat T. ve Serdar H'nin silahla yaralanması, müşteki Erkan D'ye 2 gün boyunca alıkonularak işkence edilmesi, müşteki Mehmet Taha E'nin sahibi olduğu işletmelerin zorla alınması, müşteki Muhammed S'nin iki otomobilinin gasbedilmesi ve zorla çek yazdırılması ile müşteki Emirhan B'nin darbedilmesi olaylarını gerçekleştirdikleri ileri sürüldü. Kaplan ve örgütün diğer yöneticileri, suç örgütünün işlediği tüm suçlardan sorumlu tutuldu.

AYHAN BORA KAPLAN NASIL YAKALANDI?

NTV'de yer alan habere göre; Ankara'da "Kaplanlar" olarak bilinen suç örgütünün lideri olmakla suçlanan Ayhan Bora Kaplan, 8 Eylül 2023 tarihinde Almanya'ya gitmek üzere Esenboğa Havalimanı yolunda Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında 28 kişi tutuklandı, 61 şüpheli hakkında iddianame düzenlendi. Kaplan hakkında, iki cinayet suçundan ağırlaştırılmış müebbet ile 169 yıl 6 aya kadar hapis cezası istendi.

NE OLMUŞTU?

Olaylar, 8 Eylül 2023'te suç örgütü lideri olduğu iddia edilen Ayhan Bora Kaplan'ın yurt dışına kaçmak isterken Ankara Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından yakalanması ile başladı. Bu operasyonun devamında gizli tanık Serdar Sertçelik'in gündeme getirdiği hükümete komplo iddiası, Türkiye'nin gündemine oturdu.