Avrasya Tüneli geçiş ücreti 2024! Avrasya Tüneli geçiş ücretine zam geldi mi?

Avrasya Tüneli zamlı geçiş ücreti ve gündüz/akşam tarifesi merak ediliyor. Avrasya Tüneli'nin zamlı geçiş ücreti ne kadar oldu? 16 Mayıs Perşembe günü, otomobil, motosiklet ve minibüsler için gündüz ve gece tarifelerine zam geldi. Avrasya Tüneli geçiş ücreti 2024! Detaylar haberimizdedir…

AVRASYA TÜNELİ GEÇİŞ ÜCRETİNE ZAM GELDİ Mİ?

16 Mayıs Perşembe gününden itibaren Avrasya Tüneli'nde otomobil, motosiklet ve minibüsler için gündüz ve gece tarifelerinde zam yapıldı.

AVRASYA TÜNELİ GEÇİŞ ÜCRETİ 2024

Gündüz tarifesi:

Otomobiller için 80 TL'den 112 TL'ye

Minibüsler için 120 TL'den 168 TL'ye

Motosikletler için 31,20 TL'den 41,7 TL'ye yükseldi.

Gece 00:00'dan sabah 05:00'a kadar geçerli olan tarife: