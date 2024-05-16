Avrasya Tüneli geçiş ücreti 2024! Avrasya Tüneli geçiş ücretine zam geldi mi?
Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine zam yapıldı. 2024 yılında Avrasya Tüneli'nin yeni geçiş ücretleri ne kadar, kaç TL olduğu merak ediliyor. Gece ve gündüz geçişleri için farklı tarifeler uygulanıyor. Peki, Avrasya Tüneli gündüz ve akşam fiyatı ne kadar? Avrasya Tüneli zamlı ücret tarifesi!
Avrasya Tüneli zamlı geçiş ücreti ve gündüz/akşam tarifesi merak ediliyor. Avrasya Tüneli'nin zamlı geçiş ücreti ne kadar oldu? 16 Mayıs Perşembe günü, otomobil, motosiklet ve minibüsler için gündüz ve gece tarifelerine zam geldi. Avrasya Tüneli geçiş ücreti 2024! Detaylar haberimizdedir…
AVRASYA TÜNELİ GEÇİŞ ÜCRETİNE ZAM GELDİ Mİ?
16 Mayıs Perşembe gününden itibaren Avrasya Tüneli'nde otomobil, motosiklet ve minibüsler için gündüz ve gece tarifelerinde zam yapıldı.
AVRASYA TÜNELİ GEÇİŞ ÜCRETİ 2024
Gündüz tarifesi:
- Otomobiller için 80 TL'den 112 TL'ye
- Minibüsler için 120 TL'den 168 TL'ye
- Motosikletler için 31,20 TL'den 41,7 TL'ye yükseldi.
Gece 00:00'dan sabah 05:00'a kadar geçerli olan tarife:
- Otomobiller için %50 indirimle 56 TL
- Minibüsler için 84 TL
- Motosikletler için ise 21,85 TL ödenecek.