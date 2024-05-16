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Millet ucuza yemesin diye bir kamyon patlıcanı çöpe döktüler

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Yaz sezonunun gelmesiyle birlikte tarlalarda hasat başladı ve yaz meyve ve sebzeleri tezgahlarda yerini almaya başladı. Ancak sezon başı olması nedeniyle fiyatlar yüksek. Fiyatların düşmesi beklenirken, tezgahlar ve tarladaki fiyat arasındaki fark dikkat çekiyor. Bu durumun bir sonucu olarak, bir kamyon dolusu patlıcan çöpe döküldü. Fiyatları düşürmemek için yapılan bu eylem, büyük tepki çekti.

Yaz sezonu geldi, tarlalarda hasat başladı...

Yaz meyve ve sebzeleri yavaş yavaş tezgahlarda yerini alıyor.

Fiyatlar ise sezon başı olması sebebiyle yüksek. Fiyatların düşmesi beklenirken tezgahlar ve tarladaki fiyat arasındaki fark dikkat çekiyor.

Tarlada bedava denebilecek fiyatlara alınan ürünler, tezgahlarda astronomik rakamlara ulaşıyor.

Patlıcanları çöpe döktü

Antalya'da bir patlıcan üreticisi ise bu duruma isyan etti.

Topladığı bir kamyon dolusu patlıcanı komisyoncuların 2-3 TL fiyat teklif etmesi üzerine çöpe döken çiftçi, görüntüleri yerel medyaya gönderdi.

"Hayvanlar yesin insanlar yemesin"

Görüntülerde çiftçinin, "Para mı ediyor. Mal kırmızıymış. Hayvanlar yesin insanlar yemesin." sözleri dikkat çekti.

Kaynak: Haberler.com / Betül Cirit - 3.Sayfa

Antalya Tarım 3.Sayfa Yaşam Ekonomi Haberler

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