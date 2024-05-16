Millet ucuza yemesin diye bir kamyon patlıcanı çöpe döktüler

Yaz sezonu geldi, tarlalarda hasat başladı...

Yaz meyve ve sebzeleri yavaş yavaş tezgahlarda yerini alıyor.

Fiyatlar ise sezon başı olması sebebiyle yüksek. Fiyatların düşmesi beklenirken tezgahlar ve tarladaki fiyat arasındaki fark dikkat çekiyor.

Tarlada bedava denebilecek fiyatlara alınan ürünler, tezgahlarda astronomik rakamlara ulaşıyor.

Patlıcanları çöpe döktü

Antalya'da bir patlıcan üreticisi ise bu duruma isyan etti.

Topladığı bir kamyon dolusu patlıcanı komisyoncuların 2-3 TL fiyat teklif etmesi üzerine çöpe döken çiftçi, görüntüleri yerel medyaya gönderdi.

"Hayvanlar yesin insanlar yemesin"

Görüntülerde çiftçinin, "Para mı ediyor. Mal kırmızıymış. Hayvanlar yesin insanlar yemesin." sözleri dikkat çekti.