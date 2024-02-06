Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin üzerinden 1 yıl geçti. Ebrar Sitesi'nin önünde anma yapıldı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin üzerinden 1 yıl geçti. Merkez üssü Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan depremlerden 11 ilde yüzbinlerce insan etkilenmişti. Depremde simge yerlerde olan Ebrar Sitesi'nde dua edilip camilerden selalar okundu. Anma yerinde vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. "Sesimi duyan var mı?" bağırıldı. - KAHRAMANMARAŞ