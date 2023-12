Kahramanmaraş Dulkadiroğlu Belediyesi Sultan Bayazıt İlkokulu öğrencilerine çorba ikramında bulundu

Kahramanmaraş Dulkadiroğlu Belediyesi Sosyal ve Kültür İşler Müdürlüğü, Sultan Bayazıt İlkokulu öğrencilerine çorba ikramında bulundu. Belediye Başkanı Necati Okay, çorba ikramının evlatlarımızın eğitim hayatı boyunca yanlarında olduklarının bir göstergesi olduğunu belirtti.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, "Geleceğimiz olan evlatlarımızın her zaman yayındayız. Çorba ikramı da bunun bir bahanesidir. Evlatlarımızın eğitim, öğretim hayatı boyunca her zaman yanındayız" dedi.