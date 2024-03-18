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Ankara'da Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü düzenlendi

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Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla şehitler anıldı. Kahramankazan'da düzenlenen anma programında öğrenciler, gösteriler yaparak şiirler okudu. Şehitlik ziyareti ve dua etme etkinlikleri gerçekleştirildi. Ayrıca Ulu Cami'de mevlit programı düzenlendi ve okullar ziyaret edildi.

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla şehitler anıldı.

18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü ve Şehitleri Anma Günü nedeniyle Kahramankazan'da anma programı düzenlendi. Programda ilk etkinlik Milli Egemenlik Anıtı'nda düzenlendi. 15 Temmuz Şehitleri ve Demokrasi Müzesi'nde Yıldırım Beyazıt Ortaokulu tarafından düzenlenen programda öğrenciler, öğretmenleri ile birlikte 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'ni konu alan gösteriler yaparak, şiirler okudu. Salonda yapılan programın ardından ilçe şehitliği ziyaret edildi. Kahramankazan 15 Temmuz Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği tarafından şehitlik gül suyu ile yıkandı ve ilçe müftüsü tarafından her şehidin başında dua edildi.

Ayrıca Kahramankazan Ulu Cami'de şehitler için mevlit programı düzenlenerek, 15 Temmuz Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği tarafından ilçede bulunan okullar ziyaret edildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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