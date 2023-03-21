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Jandarmadan anaokulu öğrencilerine trafik eğitimi

Yerel Haberler

Jandarmadan anaokulu öğrencilerine trafik eğitimi

Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından bir anaokulunda bulunan öğrencilere trafik eğitimi verildi.

Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından bir anaokulunda bulunan öğrencilere trafik eğitimi verildi.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Melikgazi ilçesinde bulunan Mihriban ve Fatma Altıntaş Anaokulundaki 180 öğrenciye jandarma tanıtımı yapılarak trafik eğitimi verildi.

Eğitimin ardından çocuklara Jandarma Çocuk Dergisi ve Jandarma Boyama Kitabı dağıtıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Trafik Şube Müdürlüğü Jandarma Kayseri Yerel Haberler

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