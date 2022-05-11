İzmit Belediyesi 19 Mayıs'ı Dolu Dolu Kutlayacak

KOCAELİ (ANKA) -

İzmit Belediyesi 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı düzenleyeceği bir dizi programla dolu dolu kutlayacak.

İzmit Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ve İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı İzmitlilerin coşku içerisinde kutlaması adına çalışmalarını düzenliyor. Ekipler 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı için yoğun bir program hazırladı. İzmitli vatandaşların etkinliklere yoğun ilgi göstermesi bekleniyor.

İZMİT BELEDİYESİ 19 MAYIS ATATÜRK'Ü ANMA GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI KUTLAMA PROGRAMI

14 MAYIS CUMARTESİ

19 Mayıs Gençlik Haftası Bisiklet Turu

Yer: İzmit Belediyesi Yahya Kaptan Bisiklet Eğitim Pisti

Saat: 09.30-11.30

15 MAYIS PAZAR

19 Mayıs Gençlik ve Spor Haftası Gençlik Yürüyüşü

Toplanma Yeri: İzmit Belediyesi önü

Toplanma Saati: 09.00

Hareket Saati: 09.30

Parkur: Umuttepe Kent Orman

Zorluk Derecesi: Kolay

NOT: Yürüyüş sonrası ikram ve canlı müzik olacak.

18 MAYIS ÇARŞAMBA

19 Mayıs Gençlik ve Spor Haftası Bowling Turnuvası

Yer: Ncity

Saat: 11.00- 18.00

NOT: Takımlar 5'er kişiliktir ve dereceye giren ilk 3 takıma bisiklet hediye edilecek.

19 MAYIS PERŞEMBE

İzmit Belediyesi 19 Mayıs Şenliği

16.00: Açılış- Bando

16.30: Spor Gösterileri-Karate

17.00: İzci Gösterisi

17.30: Spor Gösterileri - Jimnastik

18.00: Sahne İzmit

18.15: Bando

18.45: Action Team Akrobasi Show

19.15: Kortej Hazırlıkları (Belsa Plaza Kulesinden İple İniş Bayrak Show)

19.30: Motor Grupları Kortej Hareket- 19.40 Kortej Yürüyüşü

21.00: Athena konseri