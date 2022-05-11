İzmit Belediyesi 19 Mayıs'ı Dolu Dolu Kutlayacak
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İzmit Belediyesi 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı düzenleyeceği bir dizi programla dolu dolu kutlayacak.
KOCAELİ (ANKA) -
İzmit Belediyesi 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı düzenleyeceği bir dizi programla dolu dolu kutlayacak.
İzmit Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ve İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı İzmitlilerin coşku içerisinde kutlaması adına çalışmalarını düzenliyor. Ekipler 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı için yoğun bir program hazırladı. İzmitli vatandaşların etkinliklere yoğun ilgi göstermesi bekleniyor.
İZMİT BELEDİYESİ 19 MAYIS ATATÜRK'Ü ANMA GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI KUTLAMA PROGRAMI
14 MAYIS CUMARTESİ
19 Mayıs Gençlik Haftası Bisiklet Turu
Yer: İzmit Belediyesi Yahya Kaptan Bisiklet Eğitim Pisti
Saat: 09.30-11.30
15 MAYIS PAZAR
19 Mayıs Gençlik ve Spor Haftası Gençlik Yürüyüşü
Toplanma Yeri: İzmit Belediyesi önü
Toplanma Saati: 09.00
Hareket Saati: 09.30
Parkur: Umuttepe Kent Orman
Zorluk Derecesi: Kolay
NOT: Yürüyüş sonrası ikram ve canlı müzik olacak.
18 MAYIS ÇARŞAMBA
19 Mayıs Gençlik ve Spor Haftası Bowling Turnuvası
Yer: Ncity
Saat: 11.00- 18.00
NOT: Takımlar 5'er kişiliktir ve dereceye giren ilk 3 takıma bisiklet hediye edilecek.
19 MAYIS PERŞEMBE
İzmit Belediyesi 19 Mayıs Şenliği
16.00: Açılış- Bando
16.30: Spor Gösterileri-Karate
17.00: İzci Gösterisi
17.30: Spor Gösterileri - Jimnastik
18.00: Sahne İzmit
18.15: Bando
18.45: Action Team Akrobasi Show
19.15: Kortej Hazırlıkları (Belsa Plaza Kulesinden İple İniş Bayrak Show)
19.30: Motor Grupları Kortej Hareket- 19.40 Kortej Yürüyüşü
21.00: Athena konseri