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Hurda demirlerden heykel

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Hurda demirlerden heykel

Nevşehir'in Avanos ilçesinde yaşayan Eda Gül Bayer, hurdalıktan topladığı demirler ile değişik heykel ve şekiller yapıyor.

Nevşehir'in Avanos ilçesinde yaşayan Eda Gül Bayer, hurdalıktan topladığı demirler ile değişik heykel ve şekiller yapıyor.

Güzel sanatlar fakültesi seramik bölümünden mezun olan Eda Gül Bayer, yaptığı seramik sanatına bir yenisini daha ekledi. Nevşehir ve Avanos sanayisinde bulunan hurdacıları gezerek topladığı çeşitli parçaları bir araya getiren Bayer, at heykeli yapıyor. Araç balatası, helezon yayı, inşaat demiri, bisiklet zinciri, çivi, vida ve hurda demir parçaları gibi birçok malzemeyi kullanan Bayer'in yaptığı eserlerde görenleri hayran bırakıyor. Yıllardır seramik sanatçılığı yapan Bayer "İstanbul'da yaşıyordum. Daha önce restorasyon isinde çalıştım. Son üç yıldır da buradayım. Seramik ve heykel yapmaya tekrar başladım. Kaynak yapmayı ustam İsmail Sever'den öğrendim. Bu yaptığımız heykel beşinci heykelimiz oluyor. 3.5 metre yüksekliğinde şaha kalkmış bir at heykeli var. Bence herkes her işi yapabilir. Biraz emek gerekiyor fakat günümüzde bu işi yapan çok fazla kadın yok. Her işte olduğu gibi bu işte de zorluk var. Sonuçta ağır şeyler kaldırıyorsunuz. Kaynak yapıyorsunuz. Her işin zorluğu olduğu gibi bu işinde zorlukları var. Bu iş biraz da istekle alakalı. Eğer istek ve eğilim varsa bizde her türlü yardımcı oluruz. Şu ana kadar hiç gözümü kaynak almadı. Ama beraber çalıştığımız arkadaşın gözünü kaynak almıştı" dedi.

Hurdacıdan bulduğu bir çok hurdayı değerlendirdiğini söyleyen Bayer, "Araba balataları, bisiklet zincirleri, inşaat demirleri gibi birçok hurdayı kullanabiliyorum. Biz önce kafamızda tasarlıyoruz. Daha sonra hurdacıya gidiyoruz. Oradan malzeme seçerek alıyoruz. Burada da yerinde yapboz gibi tek tek yerleştiriyoruz" şeklinde konuştu.

Sanatçının yaptığı diğer eserler Avanos'un çeşitli yerlerinde sergileniyor. - NEVŞEHİR

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Nevşehir Eda Gül Bayer Yerel Haberler

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