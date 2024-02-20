Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Kayseri'ye geliyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 21 Şubat Çarşamba günü bir dizi program sebebi ile Kayseri'ye gelecek. Bakan Şimşek, ziyareti çerçevesinde Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde düzenlenecek olan İstişare Toplantısı'na da katılacak. - KAYSERİ