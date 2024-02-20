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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Kayseri'ye geliyor

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Kayseri'ye bir dizi program sebebiyle ziyaret gerçekleştirecek. Ziyaret kapsamında Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde düzenlenecek İstişare Toplantısı'na da katılacak.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Kayseri'ye geliyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 21 Şubat Çarşamba günü bir dizi program sebebi ile Kayseri'ye gelecek. Bakan Şimşek, ziyareti çerçevesinde Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde düzenlenecek olan İstişare Toplantısı'na da katılacak. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Organize Sanayi Bölgesi Mehmet Şimşek Kayseri Yerel Politika Ekonomi Güncel Haberler

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