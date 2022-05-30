Havran, Filistin'in Salfeet Belediyesi ile kardeş şehir oldu - Haberler

Balıkesir'in Havran Belediyesi ve Filistin'in Salfeet Belediyesi arasında kardeş şehir protokolü imzalandı. Havran Belediye Emin Ersoy "Filistin ile kardeşlik bağlarımızı pekiştiriyoruz" dedi.

Protokol törenine Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Birol Şahin, Belediye Başkanı Emin Ersoy, Salfeet Belediye Başkanı Abdul Karim Al-Zubaidi, Salfeet Belediye Meclisi Proje Komite Başkanı Ehab Maaratah Salfeet, Belediye Meclisi Üyesi Abdel Rahim Gabriel, Salfeet Halkla İlişkiler Müdürü Dr. Ahmad William, Salfeet Belediye Meclisi Eğitim Komite Başkanı Abu Shamma, Salfeet Belediye Meclisi Halkla İlişkiler Komite Başkanı Rania Naseem, Havran Belediye meclis üyeleri, ilçe oda başkanları ve daire müdürleri katıldı.

Törende Başkan Ersoy ve Başkan Zubaidi'nin iki şehir arasında imzalanacak olan protokolün önemi hakkında ki konuşmaların ardından Havran Belediyesi ile Salfeet Belediyesi'ni kardeş şehir ilan eden protokol imzaladı. Program sonunda iki belediye arasında hediyeler takdim edildi ve hatıra fotoğrafı çekildi. Filistinli heyet daha sonra Havran ilçesinde incelemelerde bulundu. - BALIKESİR

İhlas Haber Ajansı / Yerel