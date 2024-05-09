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Hatay'da Korumasız Arıcılık Yapan Üzeyir Yarar

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Hatay'ın Payas ilçesinde arıcılık yapan Üzeyir Yarar, hiçbir koruma önlemi olmadan kovanlara yaptığı bakımla binlerce arıya meydan okuyor. Arılar kendisine zarar vermediğini söylüyor.

Hatay'ın Payas ilçesinde arıcılık yapan Üzeyir Yarar, hiçbir koruma önlemi olmadan kovanlara yaptığı bakımla adeta binlerce arıya meydan okuyor.

Payas ilçesi Kayalık Caddesi mevkisinde arıcılık yapan 47 yaşındaki Üzeyir Yarar, yaklaşık 10 yıldır arıcılık yaparak merakını gideriyor. Yaşlı bir adamdan aldığı 1 kovanla arılarını çoğaltan ve sayılarını 15 kovana çıkaran Yarar, petek bakımını da hiçbir güvenlik almadan yapıyor. Yarar yaptığıyla görenleri bile tedirgin ederken, "Arılar bizleri tanıyor zarar vermediğimiz sürece, zarar vermiyorlar" diyerek arıların arıların kendisine zarar vermediğini söylüyor.

Arıcılığa hobi olarak başladığını ve arılarıyla arasında özel bir ilişki olduğunu dile getiren Üzeyir Yarar (47), "Arıcılıkta para düşünmüyorum, merakım var. Dedem de arıcıymış daha önce, çocukluğumdan belli bir merakım olduğu için 10 senedir bu işi yapıyorum. Arılar bizleri tanıyor, zarar vermediğimiz sürece zarar vermiyorlar. Kendilerini yaşatmak için ben ballarını bile almıyorum. Hatay'da 95 yaşındaki amcamızdan bir kovan ırkı bozulmamış arı aldım. Ondan bu yana da çoğalttım. Kovanlarıma devamlı bakıyorum, elbise giymiyorum. Arı soktuğu zaman da herhangi bir şişkinlik olmuyor. Bence arılar beni tanıyor. Video da var bunu da açarım; yani arılar beni tanıyor, bunlar herhangi bir zarar vermez" ifadelerine yer verdi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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