Harmancık'ta iftar bereketi

HARMANCIK, BURSA (İHA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi, 2 senedir pandemi sebebiyle ara verdiği iftar programlarını bu sene tekrar başlatarak Harmancık halkını aynı iftar sofrası etrafında buluşturdu.

Ramazan ayının manevi iklimini şehrin farklı noktalarında düzenlediği programlarla vatandaşlara yaşatan Büyükşehir Belediyesi, pandemi sebebiyle düzenlenemeyen iftar programlarını tekrar başlattı. Bu senenin ilk toplu iftar programı Harmancık ilçesinde yapılırken, ilçe halkı etkinliğe yoğun ilgi gösterdi. Harmancık belediye binası bahçesinde düzenlenen programa katılan Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç, Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Süleyman Çelik ve Harmancık Belediye Başkanı Yılmaz Ataş, iftar öncesi masaları tek tek dolaşarak vatandaşlarla sohbet etti. Ezanın okunmasıyla birlikte alanı dolduran yaklaşık 2 bin 500 kişi, oruçlarını hep birlikte açarak dua etti.

Son iki senedir pandemi sebebiyle Ramazan ayını istedikleri gibi yaşayamadıklarını söyleyen Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Süleyman Çelik, tedbirlerin azaltılmasıyla iftarları, teravihleri ve sahurları toplu halde yaparak Ramazan ayının huzurlu atmosferini tekrar yaşadıklarını ifade etti. Büyükşehir Belediyesi'nin bu sene iftar programlarını tüm ilçelerde gerçekleştirerek aynı sofra etrafında binlerce kişiyi buluşturacağını kaydeden Çelik, birlik ve beraberliğin hiçbir zaman bitmemesini temenni etti.

Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç, uzun aranın ardından tekrar toplu iftar programlarında buluşmanın güzel bir duygu olduğunu dile getirdi. Bursa için yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Ahmet Kılıç, 17 ilçenin de aynı hizmeti alabilmesi için gece gündüz demeden çalıştıklarını söyledi.

Harmancık Belediye Başkanı Yılmaz Ataş ise pandeminin ardından tekrar iftar sofralarında buluşmanın mutluluk verici olduğunu belirterek, programı düzenleyen Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.

Konuşmaların ardından iftar programı, Meddah ve Karagöz gölge oyunu gösterisiyle devam etti. Alanı dolduran ilçe halkının ilgi gösterdiği oyunlar, özellikle çocuklara neşeli dakikalar yaşattı. - BURSA