Gümüşhane'de Aile Haftası etkinliği düzenlendi

Gümüşhane'de 15-21 Mayıs Aile Haftası kapsamında "Ailemiz İstikbalimizdir" sloganıyla yürüyüş gerçekleştirildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlik Tarım ve Orman İl Müdürlüğü önünden başladı.

Yürüyüşe katılan kadınlı erkekli vatandaşlar ellerinde "Ailemiz İstikbalimiz", "Güçlü birey, güçlü aile" pankartları ve Türk bayraklarıyla Fatih Parkına kadar yürüdü.

Etkinliğe Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Dr. Cengiz Maden ve kurum çalışanları, kuruma bağlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde eğitim gören özel gereksinimli bireyler ve Gümüşhane Gülen Yüzler Engelli Bakım Merkezi çalışanları katıldı.

Yürüyüşün ardından açıklama yapan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Dr. Cengiz Maden, Aile Haftası'nın aile kavramının toplumdaki önemini hatırlatmak ve ailelerin güçlenmesi için farkındalık oluşturmak adına önemli bir fırsat olduğunu söyledi.

Kurum olarak güçlü bireylerin, güçlü ailelerin ve dolayısıyla güçlü bir toplumun inşası için kararlılıkla çalıştıklarını kaydeden Maden, "Bilinmelidir ki, güçlü bir toplum, güçlü ailelerden ve güçlü bireylerden meydana gelir. Bu nedenle, her bireyin sağlıklı bir şekilde gelişmesi ve topluma faydalı olabilmesi için aile içindeki ilişkilerin güçlendirilmesi büyük bir önem taşır. Güçlü aileler, çocuklarına değerlerin ve sorumlulukların önemini öğretirken, onlara sağlam bir dayanak ve destek olurlar. Aynı zamanda, aile içindeki iletişim ve dayanışma, bireylerin kişisel gelişimlerine katkıda bulunur ve toplumda daha sağlam bağlar oluşturur" diye konuştu. - GÜMÜŞHANE