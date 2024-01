GSO Başkanı Adnan Ünverdi, Gazeteciler Günü'nü kutladı

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, özveriyle çalışarak kamuoyunu aydınlatan tüm basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

6 Şubat'ta yaşanan asrın felaketinde basın mensuplarının depremin olduğu ilk andan itibaren bölgeden yaptıkları haber ve yayınlarla sürecin yönetilmesine sundukları katkıya dikkati çeken Ünverdi, "Basın mensuplarımız o günün tüm zorluklarında toplumun gören gözü, işiten kulağı olduklarını bir kez daha gösterdiler. Özveri ve fedakarlıklarıyla depremin hemen ardından bilgi akışının sağlanması, ihtiyaçlar ve toplumsal dayanışma noktasında yaptıkları yayınlarla etkin rol üstlenerek bölgenin aynası oldular. Yaşanan yıkım karşısında insanımız tüm gelişmeleri basın mensuplarımızın objektifinden takip ederken, tek yürek olduk ve yaralarımızı birlikte sarmaya da devam ediyoruz. Bugün de depremin ekonomiden sosyal yaşama kadar etkileri ve alınması gereken tedbirler konusunda yaptıkları haberlerle toplumsal bilincin oluşmasına katkıda bulunuyorlar. Olağanüstü şartlarda 24 saat esasıyla o zor günlerde sesimizi duyuran tüm basın mensuplarımıza teşekkür ediyorum. Her alanda doğru, ilkeli haberciliğe her zaman ihtiyacımız var. Bu doğrultuda şehrimiz ve ülkemizin gelişmesine katkıda bulunan, her şartta mesleğini icra eden tüm basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyorum. Ebediyete irtihal etmiş basın mensuplarını rahmetle anarken yerel ve ulusal basınımızın değerli çalışanlarına, temsilcilerine ve yöneticilerine başarı ve esenlikler diliyorum" ifadelerini kullandı.