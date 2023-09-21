Gemlik Belediyesi, Kırsal Mahallelerde de Çalışmalarını Sürdürüyor

Gemlik Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki merkez mahallelerin yanı sıra kırsal mahallelerde de çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda son olarak Kurtul Mahallesi'nde Şehit Cem Üner İlkokulu'nun iç ve dış cephe boyasını, muhtarlık binası tadilatını ve toplam alanı 300 metrekare olan içerisinde kahvehane bulunacak alanda çalışmalarına devam ediyor.

Gemlik Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki merkez mahallelerin yanı sıra kırsal mahallelerde de çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda son olarak Kurtul Mahallesi'nde Şehit Cem Üner İlkokulu'nun iç ve dış cephe boyasını, muhtarlık binası tadilatını ve toplam alanı 300 metrekare olan içerisinde kahvehane bulunacak alanda çalışmalarına devam ediyor.

Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, ilçenin tüm mahallelerinde çalışmalarının devam ettiğini vurgulayarak, şunları söyledi:

"Gençali ve Büyükkumla köy konağı inşaatlarımız aralıksız devam ediyor. Kurtul'da bizim önemli dış mahallelerimizden, bu mahallemizdeki okulun iç ve dış cephe boyamasını yaparak okulumuzu yeni bir görünüme kavuşturduk. Muhtarlık binamızda çeşitli tadilat çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Mahalle meydanında toplamda 300 metrekare alan içerisinde yaklaşık 100 metrekare kapalı alana sahip köy kahvemizin inşaatına devam ediyoruz. 401 kilometrekarelik yüzölçümüne sahip ilçemizin her karışına Gemlik Belediyesi olarak aralıksız hizmet veriyoruz."