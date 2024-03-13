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Gazipaşa-Alanya Havalimanı'nda Yolcu Sayısı Arttı

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Antalya'nın Gazipaşa-Alanya Havalimanı Ocak ve Şubat aylarında 87 bin 491 yolcuya ev sahipliği yaptı. İç hat ve dış hat yolcularının sayısı da ayrıntılı olarak verildi.

Antalya'nın Gazipaşa- Alanya Havalimanı Ocak ve Şubat aylarında 87 bin 491 yolcuya ev sahipliği yaptı. Gazipaşa'ya gelen yolcuların 67 bin 568'ini iç hat, 19 bin 9233'ünü dış hat yolcuları oluşturdu.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünden alınan verilere göre, Gazipaşa-Alanya Havalimanı'nı Ocak ve Şubat aylarında 87 bin 491 yolcu kullandı. Havalimanını kullanan yolcuların 67 bin 568'ini iç hat, 19 bin 9233'ünü dış hat yolcuları oluşturdu. 2024'ün Ocak ayında iç ve dış hatları kullanan yolcu sayısı 45 bin 399, Şubat ayı iç ve dış hatları kullanan yolcu sayısı ise 42 bin 92 olarak kayıtlara geçti.

702 uçak iniş yaptı

Ocak ve Şubat aylarında toplamda 87 bin 491 yolcuya hizmet veren Gazipaşa-Alanya Havalimanı'na iç ve dış hatlarda toplam 702 uçak iniş gerçekleştirdi. 516 uçak yurt içi uçuşunda hizmet verirken, 137 uçak ise yurt dışından Gazipaşa'ya yolcu getirdi.

2023 yılında Ocak ve Şubat aylarında Gazipaşa-Alanya Havalimanı'na 530 uçak iniş yaparken, 2024 yılı ile kıyaslama yapıldığında bu yıl yüzde 32'lik artış yaşandı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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