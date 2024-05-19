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Kocaeli'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Kutlamaları

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Kocaeli'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla fener alayı düzenlendi. Yüzlerce vatandaş, milli mücadele ruhuyla ellerinde Türk bayrağıyla kilometrelerce yürüdü. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından İzmit'in en işlek caddesinde başlayan yürüyüş, Milli İrade Meydanı'nda son buldu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından folklor ekibi yöresel oyunlar gösterisi sergiledi.

Kocaeli'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla fener alayı düzenlendi. 7'den 70'e yüzlerce vatandaşlar milli mücadele ruhu ile ellerinde Türk bayrağıyla kilometrelerce yürüdü.

Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsuna çıkarak milli mücadele ateşini yakmasının üzerinden 105 yıl geçti. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kent genelinde çeşitli etkinliklerle kutlandı. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından İzmit'in en işlek caddesinde fener alayı düzenlendi. 7'den 70'e yüzlerce vatandaş fener alayında buluştu. İzmit Kültür Tepesinde başlayan yürüyüşte vatandaşlar ellerinde Türk bayrakları ve Atatürk portreleriyle renkli görüntüler oluşturdu. Yaklaşık 2 kilometre marşlar eşliğinde süren yürüyüş Milli İrade Meydanında son buldu. Mustafa Kemal Atatürk ve şehitler için saygı duruşunda bulunuldu akabinde İstiklal Marşı okundu. Öte yandan, folklor ekibi günün anısına yöresel oyunlar gösterisi sergiledi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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