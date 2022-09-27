Ezan sesinden etkilenip Müslüman oldu, aynı gün oğlunu sünnet ettirdi Yerel Haberler Almanya'dan, Sakarya'nın Serdivan ilçesindeki akrabalarını ziyarete gelen ve etkilendiği ezan sesi sonrasında Müslüman olan kadın, aynı gün oğlunu sünnet ettirdi. Almanya'dan, Sakarya'nın Serdivan ilçesindeki akrabalarını ziyarete gelen ve etkilendiği ezan sesi sonrasında Müslüman olan kadın, aynı gün oğlunu sünnet ettirdi. Almanya'dan Türk eşi ile Sakarya'nın Serdivan ilçesindeki tanıdıklarına ziyarete gelen ve ezan sesinden etkilenen Carina, evin yakınında bulunan Abdurrahim Reyhan Camiine giderek Müslüman olmak istedi. Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman olan kadın Rabia ismini aldı ve 9 yaşındaki oğlunu aynı gün sünnet ettirdi. - SAKARYA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel Almanya Sakarya Yerel Haberler

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