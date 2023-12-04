Evrim gazetesi Çorum'da ofis açtı

Çorum'un Osmancık İlçesi'nde, 1 Eylül 2021 tarihinde yayın hayatına başlayan Evrim Gazetesi'nin Çorum Ofisi açıldı.

Saat Kulesi civarı, Leblebicioğlu İş Hanı Kat 2 Numara 33 adresinde, "Çorum'un dünyaya açılan penceresi" mottosuyla hizmet veren Evrim Gazetesi Çorum Ofisi ziyaretçilerini de ağırlamaya başladı.

BİK Çorum Şube Müdürü Osman Bolluk, İhlas Haber Ajansı Çorum temsilcisi Bülent Özkaleli, Adalet ve Kalkınma Partisi Çorum Belediye Başkan Aday Adayı Hüseyin Çalışkan ile emekli öğretmenler Arif Pilavcı ve Arap Çataroğlu, Evrim Gazetesi imtiyaz sahibi Bilal Çevrim'i yeni açılan Çorum ofisinde ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini iletti.

Gazetenin Çorum Ofisini ziyaret eden emekli İmam Yüksel Aktepe'de dua etti. Aktepe duasında, İstanbul Babıali'de başlayan gazetecilik mesleğini Osmancık ve Çorum'da sürdüren Bilal Çevrim'e ve tüm basın emekçilerine, yeni ofisin hayırlı olmasını dileyerek, Gazi Mustafa Kemal Atatürk Başta olmak üzere, tüm şehitlerimize de dua etti.

'Okurlarımıza teşekkür ederiz'

Ziyaretlerinden dolayı misafirlerine teşekkür eden Bilal Çevrim, gelişen teknoloji ile yeni çağa ayak uyduran Evrim Gazetesi'nin Çorum ve ilçelerinin yanı sıra bölge haberlerini interaktif olarak okurlarıyla buluşturduklarını söyledi.

15 Nisan 1980'de 'Yöre' adıyla başlayan basın fikir işçiliğinin, 26 Kasım 2009 'Osmancık Gazetesi', 1 Eylül 2021'de 'Evrim' olarak devam ettiğini hatırlatan Çevrim; "Profesyonel kadromuzla Çorum ofisimizi açmış bulunmaktayız. Evrim Gazetesi dün olduğu gibi bugün de vatandaş odaklı çizgisinden ödün vermeden daha geniş kitlelere ulaşmaktadır. Geleneksel gazeteciliğin yanı sıra gelişen teknoloji ile yeni çağa ayak uyduran gazetemizin internet sitesini günlük ziyaret eden okur sayımız 10 binlerin üzerindedir. Her geçen gün sayıları giderek artan değerli okurlarımıza, bizleri takip ettikleri için teşekkür ederiz" dedi. - ÇORUM