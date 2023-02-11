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ESOGÜ mezunu doktordan kötü haber geldi

Yerel Haberler

ESOGÜ mezunu doktordan kötü haber geldi

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden geçen sene mezun olarak Adıyaman'da görev yapmaya başlayan Dilşad Yıldırım, deprem faciasında hayatını kaybettiği öğrenildi.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden geçen sene mezun olarak Adıyaman'da görev yapmaya başlayan Dilşad Yıldırım, deprem faciasında hayatını kaybettiği öğrenildi.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 büyüklüğündeki depremde binlerce vatandaş hayatını kaybederken, bir üzücü haber de Adıyaman'dan geldi. 2022 yılında Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun olan ve Adıyaman'da görev yapan doktor Dilşad Yıldırım Adıyaman'da yaşanan depremde hayatını kaybettiği öğrenildi.

Osmangazi Üniversitesi konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Fakültemiz 2022 Mezunu olup Adıyaman'da görev yapan Dr. Dilşad Yıldırım Kahramanmaraş'ta yaşanan depremde hayatını kaybetmiştir. Mezunumuza ve depremde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileriz. Tüm milletimizin başı sağ olsun" ifadelerine yer verildi. - ESKİŞEHİR

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Osmangazi Adıyaman Yerel Haberler

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