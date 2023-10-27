ESOGÜ'de Cumhuriyet coşkusu

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Rektörlüğü ve ESOGÜ Halkbilim Uygulama ve Araştırma Merkezi (HAMER) iş birliği ile Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlamaları kapsamında düzenlenen "Cumhuriyet Yürüyüşü"; ESOGÜ Yönetimi, personeli ve öğrencilerinin katılımları ile gerçekleştirildi.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Rektörlüğü ve ESOGÜ Halkbilim Uygulama ve Araştırma Merkezi (HAMER) iş birliği ile Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlamaları kapsamında düzenlenen "Cumhuriyet Yürüyüşü"; ESOGÜ Yönetimi, personeli ve öğrencilerinin katılımları ile gerçekleştirildi.

Kapalı Spor Salonu önünden başlayan ve kortej tarafından dev Türk bayrağı ve Atatürk resminin taşındığı yürüyüş ESOGÜ Cumhuriyet Meydanı'nda sona erdi. ESOGÜ'lüler ellerinde bayraklarla Cumhuriyetimizin 100. yıl coşkusunu hep birlikte yaşarken, ESOGÜ Cumhuriyet Meydanı'nda ortasında sonsuzluk işareti olan Türkiye haritası koreografisi oluşturuldu. - ESKİŞEHİR