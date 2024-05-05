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Eskişehir Valiliği, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın 113. yıl dönümü kutlamaları için alçak uçuş provası yapacak

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Eskişehir Valiliği, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın 113'üncü yıl dönümü kutlamaları için yarın şehir merkezi üzerinde prova amaçlı alçak uçuş gerçekleştireceğini duyurdu.

Eskişehir Valiliği, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın 113'üncü yıl dönümü kutlamaları için yarın şehir merkezi üzerinde prova amaçlı alçak uçuş gerçekleştireceğini duyurdu.

Eskişehir Valiliği, 6 Mayıs 2024 Pazartesi günü gerçekleştirilecek alçak uçuş nedeniyle bir duyuru yayımladı. Paylaşılan duyuruda, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın 113'üncü yıl dönümü kutlamalarına hazırlık çerçevesinde prova amaçlı şehir merkezi üzerinde alçak uçuş yapılacağı açıklandı. Valiliğin resmi sosyal medya hesaplarından da yayımlanan duyuruda, "6 Mayıs 2024 Pazartesi günü Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın 113'üncü yıl dönümü kutlamalarına hazırlık çerçevesinde gün içerisinde şehir merkezi üzerinde prova amaçlı alçak uçuş icra edilecektir" ifadelerine yer verildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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