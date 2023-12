Eskişehir'de 'Sanat Güneşi' Yağmurda Şarkı Söylemeye Devam Ediyor

Eskişehir'de 'Sanat Güneşi' olarak tanınan sokak sanatçısı, 14 yıldır yağmur çamur demeden şarkı söylemeye devam ediyor.

Eskişehir'de yaşayan Ali Rıza Işık, yaklaşık 14 yıldır sokak müzisyenliği yaparak geçimini sağlıyor. Eskişehirliler tarafından 'Sanat Güneşi' olarak tanınan müzisyen, duayen sanatçı Zeki Müren'in şarkılarını söyleyerek, vatandaşların ilgisini topluyor. Bülent Ersoy, Ferdi Özbeğen ve Müzeyyen Senar'a ait şarkıları da seslendiren Işık, sıcakta, soğukta ve yağmurda da şarkı söylemeyi bırakmıyor. Her an her yerde şarkı söyleyebilmenin büyük bir mutluluk olduğunu dile getiren 'Sanat Güneşi', vatandaşların onu bir ağabey gibi sevdiğini, kendisinin hasta olmasından çekindiklerini ve yağmurda şarkı söylememesi konusunda uyardıklarını söyledi. Sevenlerinin uyarılarına rağmen yağmur altında şarkı söylemeye devam eden Ali Rıza Işık, yağmurdan kaçan vatandaşlara müzik ziyafeti yaşattı.

"Yağmur çamur demeden kar da olsa soğuk da olsa dışarıda şarkı söylüyorum"

Yoğun yağmur yağışında şarkı söyleyerek vatandaşlara keyifli anlar yaşatan 'Sanat Güneşi' lakaplı Ali Rıza Işık, ömrü yettikçe şarkı söylemeye devam edeceğini belirtti. Söylediği şarkılarla hem kendisinin hem de vatandaşların mutlu olduğunu ifade eden Işık, "Müziğe başlayalı 14-15 sene oldu, yağmur çamur demeden, kar da olsa soğuk da olsa dışarıda şarkı söylüyorum. Vatandaşlar 'Yağmur yağıyor kendini kolla' diyorlar, sanata ve sanatçıya ilgi gösteriyorlar. Ben emekli olmadığım için bu işi mecbur yapmak zorunda kalıyorum ama yaptığım işi çok seviyorum. Beni, Eskişehir'in çok değerli orkestraları yetiştirdi, Allah razı olsun. Biz direkt sanatçı olmadık yani. Bazı vatandaşlar şaşırıyor, 'Bu nasıl iş?' diyorlar, bazıları da basit gibi görüyorlar. Akşam 19.00-20.00'e kadar şarkı söylüyorum. İlerdeki bir mağazanın önüne sahneye ilk kurduğumda enteresan bir olay olmuştu. Mikrofon sehpasını kurup şarkı söylediğim sırada bir genç kadın annesiyle birlikte geçerken, 'Anne bak, para kazanmanın kolay yolunu bulmuş' dedi. Ben de şarkıyı kapatıp, 'Hanımefendi çok basitse buyurun gelin, siz okuyun ' dedim. Müzik hayatıma 1975'te başladım, bana 'Sanat Güneşi' diyorlar. Kimileri, 'Biz Bodrum'a gittik, Zeki Müren'in evini gezdik ve oraları gördük. Sen de bizim Sanat Güneşimizsin' diyorlar ve sağ olsunlar çok memnun oluyorlar. Vatandaşların genellikle memnun kalarak, 'Zeki Müren ölmedi, sen yaşatıyorsun' diyorlar. Kimisi de 'Playback mi yapıyorsun' diye soruyor ama ben üzülmüyor ve kızmıyorum çünkü beni sanatçıyla bir tutuyorlar ben de mutlu oluyorum" dedi. - ESKİŞEHİR