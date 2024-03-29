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Eskişehir'de 696 bin 427 seçmen oy kullanacak

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Eskişehir Valiliği tarafından yapılan paylaşımla Eskişehir'de 2 bin 361 sandıkta 696 bin 427 seçmenin oy kullanacağı ve 4 bin 85 personelin güvenlik tedbirleri amacıyla görev alacağı duyuruldu.

Eskişehir Valiliği'nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, 31 Mart Pazar günü Mahalli İdareler Genel Seçimi için sandık, seçmen ve görevli personel sayıları duyuruldu. Kent genelinde 585 ayrı binada bulunan 2 bin 361 sandıkta 696 bin 427 seçmen oy kullanacak. Seçim günlerinde yaşanabilen gerginliklerin ve olumsuzlukların önlenebilmesi, seçim güvenliğinin sağlanabilmesi amacıyla ise 3 bin 148'i polis 937'si jandarma olmak üzere toplam 4 bin 85 personel görev alacak. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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