Erzurum Günleri Fuarı Antalya'da Cam Piramit'te gerçekleşti

Erzurum günleri fuarı, Antalya Erzurumlular Derneği'nin koordinatörlüğüyle cam piramitte gerçekleşti. Yöresel Halk oyunları ile başlayan programa Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı, Antalya İl Protokolü, Antalyalılar, Erzurumlular, yerli ve yabancı turistler de katılım gösterdi.

"Antalyalıları ve Erzurumluları kucaklaştırdık"

Açılış konuşmasını gerçekleştiren Antalya Erzurumlular Derneği (AED) Başkanı Nihat Özdemir, "Yapmış olduğumuz bu organizasyonun amacı Antalya'mızdaki Erzurumlularımıza kültürümüzü tekrardan canlı bir şekilde yaşatmak istedik ve Antalyalılarımıza Erzurum kültürümüzü tanıtmak istedik. Yani Antalyalılarla Erzurumluları kucaklaştırdık. Erzurumluları bir arada görmek bizleri mutlu ediyor. Bizlere bu organizasyonda destek olan Antalya ve Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlarımıza teşekkür ediyorum." İfadelerini kullandı.

"Antalyalı Erzurumlularla kenetlenerek yaşamaya gayret gösteriyoruz"

Programa katılan Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, "Burası Muratpaşa Belediyesi sınırları içerisinde kaldığı için kendimi ev sahibi olarak görüyorum. Erzurum deyince akla ilk gelen soğuk ve sert iklimi yiğit ve mert insanıdır, bar oyununda da gördüğümüz gibi ağır ve olgun insanlardır. Antalyalı Erzurumlularımızla şehrimizde uyum içerisinde yaşamak için çabalıyoruz. Doğru bir ülke ve güzel bir şehirde yaşıyoruz. Antalya'daki Erzurumlularımızın, şehrimize ticari, ekonomik ve kültürel katkıları bulunmaktadır. Hepsine canı gönülden şükranlarımı iletiyorum" şeklinde sözlerini sonlandırdı.

"Ev sahipliği yapmaktan gururluyuz".

Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa Gürbüz, "Bizden sonraki nesle bayrağı teslim alacak olan neslimize bu tarz kültür aktarımı projelerimizi gerçekleştiriyoruz ve gerçekleştirmeye de devam edeceğiz. Doğunun Paris'i Erzurum'un kültürünü şehrimizde görmek bizleri mutlu etmiştir ve bu organizasyona ev sahipliği yapmaktan dolayı gururluyuz". İfadelerini kullanarak sözlerini sonlandırdı.

"Erzurum Cumhuriyet şehridir"

AED in gerçekleştirmiş olduğu programa katılan Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen "Değerli vatandaşlarımız kandilimiz mübarek olsun. Bugün sizlerle birlikte olmanın mutluluğunu paylaşmanın sevinci içerisindeyiz. Birbiriyle kaynaşmış bir milletiz neredeyse ülkemizdeki herkes birbiri ile akraba samimiyetinde bulunabiliyor. Bu yüzden hangi vilayete gidersek gidelim yabancılık çekmiyoruz hep iç içeyiz hep birlikteyiz. Bu güzel kültürlerimize sahip çıkmamız gerekiyor. Erzurum Selçuklu Osmanlı ve Cumhuriyet şehridir. Buradan il Protokolümüzü Erzurum'a davet ediyoruz. Dört mevsimi bir de orada yaşayalım istiyoruz". Dedi

"Hem Antalya hem de Erzurum kazanır"

Konuşmasında daha önce Erzurum un çevresinde görev yaptığını belirten Antalya Valisi Hulusi Şahin: "Erzurum'da görev yapmak nasip olmadı ancak Erzurum çevresinde çok görev yaptım. Fırsat buldukça Erzurum'a giderdik. Bir memleketin değeri o memleketin insanıyla ölçülür o sebepten Erzurum kadim bir şehirdir. Erzurum'un dadaşları ile Antalya'nın yörükleri bir arada. Bazı şartlardan dolayı hem göç aldı hem de göç verdi. Ne kadar soğuk olursa olsun insanlarından ötürü sıcak ve gastronomisi çok güzel bir şehirdir. Dünya ya açılan pencerede böyle organizasyonlar devam ederse hem Antalya hem de Erzurum kazanır." İfadelerini kullandı.

Çeşitli yöresel oyunlar ve yöresel yöresel gastronominin tanıtıldığı organizasyonda mikrofonumuza özel olarak konuşan Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen: "Erzurum göç veren illerimizden birisidir bu sebepten her nereye gidersek gidelim Erzurumluları görmek mümkündür. Antalya'da yaşayan hemşerilerimizin mutluluğunu paylaşmaya ve zengin gastronomimizi yöresel ürünlerimizi halk oyunlarımızı paylaşmaya geldik. Erzurum her gittiği yere farklı bir hava katmaktadır. Buradaki hemşerilerimizle birlikte olmaktan mutluluk duyuyoruz. Kendilerine saygı ve sevgilerimizi iletiyor selametle kalmalarını temenni ediyoruz."

" Oltu'nun standını görememek bizleri biraz üzdü"

Fuar alanından ziyaretçi, "Biz ailecek geldik ve Oltu'luyuz Oltu gibi bir değerin standını görememek bizleri üzdü. Bizim ilçe ve köy kalelerimizin, kilisemizin ve türbelerimizin resmi olabilirdi. Bizim, yerli otomobilimize ismini veren bir madenimiz var, patenti alınmış bir cağ kebabı kültürümüz var Oltu taşı aksesuarlarımız var. Bir merkez ilçe ve diğer bir ilçe merkezinin standını gördük ancak Erzurum'un en büyük ilçe Merkezi olarak geçen ve bir sürü kültürel değere sahip olan Oltu'nun standını görememek bizleri şaşırttı. Yetkililerin ise bu konuda ilgisiz kalmış olması bizleri üzdü". dedi

Cam piramitte bulunan fuarda Erzurum peyniri, pestil, köme çeşitleri, Erzurum lavaşı, Erzurum ketesi, Oltu cağ kebabı ve Oltu taşı gibi yöresel ürünler tanıtılıyor. Fuar 14 Ocak Pazar 2024 tarihine kadar aynı yerinde halka açık olacak. - ERZURUM