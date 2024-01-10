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Erzurum Emniyet Müdürlüğü Toplumu Bilinçlendiriyor

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Erzurum Emniyet Müdürlüğü, suç ve suçluya yönelik toplumu bilinçlendirme çalışmalarını sürdürüyor. Palandöken İlçe Emniyet Müdürlüğü sorumluluk bölgesinde, 'Sanal Suçlar' ve 'Dolandırıcılık' konularıyla ilgili vatandaşın suçtan korunması ve daha bilinçli hale getirilmesi amacıyla broşür dağıtan polis, ayrıca halkın yoğun olduğu yerlere afiş asarak farkındalık oluşturmayı hedefliyor.

Erzurum Emniyet Müdürlüğü suç ve suçluya yönelik toplumu bilinçlendirme çalışmalarını sürdürüyor.

Bu faaliyetler çerçevesinde; Palandöken İlçe Emniyet Müdürlüğü sorumluluk bölgesinde, "Sanal Suçlar" ve Dolandırıcılık" konuları ile ilgili vatandaşın suçtan korunması ve daha bilinçli hale getirilmesi amacı ile broşür dağıtan polis, ayrıca halkın yoğun olduğu yerlere afiş asarak farkındalık oluşturmayı hedefledi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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