Erzurum Emniyet Müdürlüğü Toplumu Bilinçlendiriyor

Erzurum Emniyet Müdürlüğü suç ve suçluya yönelik toplumu bilinçlendirme çalışmalarını sürdürüyor.

Bu faaliyetler çerçevesinde; Palandöken İlçe Emniyet Müdürlüğü sorumluluk bölgesinde, "Sanal Suçlar" ve Dolandırıcılık" konuları ile ilgili vatandaşın suçtan korunması ve daha bilinçli hale getirilmesi amacı ile broşür dağıtan polis, ayrıca halkın yoğun olduğu yerlere afiş asarak farkındalık oluşturmayı hedefledi. - ERZURUM