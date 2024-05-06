Erol Küçükoğlu'nun cenazesi dualarla uğurlandı
Anadolu Ajansı muhabiri Selami Küçükoğlu'nun ağabeyi Erol Küçükoğlu, tedavi gördüğü rahatsızlığı sonucu vefat etti. Cenazesi Müftü Solakzade Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlığında defnedildi. Cenazeye siyasi parti temsilcileri, STK başkanları ve yakınları katıldı.
Anadolu Ajansı muhabiri Selami Küçükoğlu'nun ağabeyi Erol Küçükoğlu, son yolculuğuna dualarla uğurlandı.
Bir süredir rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören Erol Küçükoğlu'nun cenazesi Müftü Solakzade Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlığında toprağa verildi.
Cenaze namazına AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, Tarım Kredi Kooperatifleri Birlik Başkanı Recep Küçükoğlu, siyasi parti temsilcileri ve STK başkanları, basın mensupları ile yakınları katıldı. - ERZURUM