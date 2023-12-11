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Erbil Fidan için vefa gecesi düzenlendi

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İl Milli Eğitim Müdürlüğü Strateji (AR-GE) Biriminde görevli öğretmen Erbil Fidan için Erzurum Kalkınma Vakfı Türk Sanat Müziği (TSM) Korosu tarafından vefa gecesi düzenlendi. Gecede, Fidan'ın sevdiği şarkılar seslendirildi.

Bir süre önce kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden İl Milli Eğitim Müdürlüğü Strateji (AR-GE) Biriminde görevli öğretmen Erbil Fidan (45) için Erzurum Kalkınma Vakfı Türk Sanat Müziği (TSM) Korosu tarafından vefa gecesi düzenlendi.

Necip Fazıl Kültür Merkezi'nde her meslekten ses ve saz sanatçısının oluşturduğu koro, Şef Hakan Tuluk'un yönetiminde İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından bir süre önce kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Erbil Fidan'ın sevdiği şarkıları söyledi. Koro'nun 100. Yıl Marşı ise sanatseverler tarafından ayakta alkışlandı.

Geceye Erzurum Kalkınma Vakfı Başkanı Erdal Güzel, ERVAK Kadın Kolları Başkanı Nuran Çelenk, Erbil Fidan'ın kız kardeşi Başak Fidan'ın yanı sıra çok sayıda sanatsever katıldı.

'Erbil Fidan'ı unutmayacağız'

Erzurum Kalkınma Vakfı Türk Sanat Müziği (TSM) Korosu'nun sevilen öğretmeni Erbil Fidanı'ı zamansız kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşadığını ifade eden ERVAK Başkanı Erdal Güzel, "Sanatın evrensel dilinde buluştuğumuz bu gecede, sanat müziğimizin korusunda gönüllü olarak ailemize katılan koristimiz değerli kardeşimiz, kıymetli öğretmenimiz Erbil Fidan'ın ani ölümü biz sevenlerini derinden üzdüğünü ifade etmek istiyorum. Kendisini beyefendi ve çalışkan dürüst bir kardeşimiz olarak tanıdık. Erbil kardeşimiz bir nebze de olsa vefa ile andık. Çok iyi bir sanatseverdi. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine sabırlar diliyorum. ERVAK olarak, ömrümüz olduğu sürece Erbil Fidan kardeşimizi her zaman anarak yaşatacağız. Vefa gecesine katılım sağlayarak bizleri yalnız bırakmayan değerli sanatsever dostlarımıza bir kez daha teşekkür ediyorum, iyi ki varsınız" dedi.

Geceye katılan sanatseverler, büyük beğeniyle dinledikleri eserlere eşlik etti. Erbil Fidan'nın fotoğraflarının yer aldığı sunum büyük ilgi gördü. Koro şefi Hakan Tuluk, gözyaşlarını tutamadı. Koronun solisti ve saz ekibinin yanı sıra salonda bulunanlar duygulu anlar yaşandı.

ERVAK Başkanı Erdal Güzel, Erbil Fidan'nın kız kardeşi Şafak Fidan, Koro Şefi Hakan Tuluk'a çiçek vererek Erbil Fidan'nın kız kardeşine baş sağlığı dileklerini ileterek katılımcılara ve Türk Sanat Müziği Korusuna emek verenlere teşekkür etti. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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