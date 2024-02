Elazığ'da depremzedelerin ödediği taksitler TEFE-TÜFE farkıyla arttı

EVREN DEMİRDAŞ

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerin birinci yıl dönümü nedeniyle milletvekillerinden oluşan CHP heyeti, Elazığ'da Karşıyaka Mahallesi Muhtarlığı'nı ziyaret etti. Deprem sonrasında yapılan deprem konutlarında TEFE- TÜFE farkından dolayı depremzedelerin aylık taksitlerinin bin 200 liradan 7 bin liraya çıktığını belirten Karşıyaka Mahalle Muhtarı Ruhi Demirbaş, "TOKİ konutlarını dar gelirli kişilere verdiler ancak ödemeleri TÜFE farkına vurdular. Adamlar zaten doğal gazı yatıramıyorlar, elektriğini yatıramıyorlar. Bunlara iyilik değil bunlara kötülük yaptılar, çadır, konteyner bunlardan iyi. En azından vatandaşın borcu yoktu. Bunu Cumhurbaşkanımız bilmiyor mu? Dar gelirli ailelere TEFE-TÜFE nedir" diyerek tepki gösterdi.

CHP Elazığ milletvekili Gürsel Erol, İstanbul Milletvekili Ali Gökçek, Antalya Milletvekili Mustafa Erdem, Bursa Milletvekili Hasan Öztürk ve Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez'den oluşan CHP heyeti Elazığ'ı ziyaret etti. Merkeze bağlı Karşıyaka Mahallesi'nde kentsel dönüşüm kapsamında yapılan sosyal konutlar hakkında mahalle muhtarından bilgi alan heyete muhtar ve vatandaşlardan birçok şikayet aktarıldı.

"ELAZIĞ'DA EN SORUNLU MAHALLELERİMİZDEN BİRİ KARŞIYAKA"

Gürsel Erol şunları söyledi:

"Bu sürede muhtarımızı sürekli ziyarete geldim. Bugün Karşıyaka'yı ziyaret etmemizdeki amaç şu az önce de ifade ettim 6 yıldır Elazığ milletvekiliyim ama Elazığ'da en sorunlu mahallelerimizden birisi Karşıyaka Mahallesi. Aslında yerleşik olarak yeni yapılanmaya müsait şehrin girişi ve çıkışıyla ilgili ulaşımı olarak merkezi anlamda en uygun planlanacak mahallelerden birisi de Karşıyaka'dır. 2020 yılında meydana gelen gelen deprem sonrasında bizim Karşıyaka'yla ilgili bir önerimiz de var. Bu bölgenin kentsel yeni TOKİ konutlarının yapılmasıyla ilgili yeni bulvarların ve yeni bir mahalle hayatının geliştirilmesiyle ilgili önerilerimiz oldu ama Karşıyaka muhtarımızla her görüşmemizde Karşıyaka Mahallesi'nin sorunlarının çözülmediğini sorunların gittikçe daha da arttığı, burada yoğun bir nüfus göçünün arttığı nüfus göçünün artmasından dolayı mahalle kültürünün kalmadığı, ticaretin bittiği insanların buradan koptuğu sorunlarıyla sürekli karşı karşıyayız. Karşıyaka Mahallesi'nin yeniden yapılanması ve buradaki sorunları yine Meclis'te gündeme getireceğim. Karşıyaka'daki arazi durumuna zemin sağlamlığına baktığımız zaman yerleşik düzenin kurulabileceği, yeni yapılanmanın oluşabileceği mahalle yapısının en sağlıklı şekilde kullanabileceği her türlü fiziki koşullara sahip olan bu şekilde atıl bırakılması hiç doğru değil. Bu konuyu inşallah 31 Mart'ta Çağlar arkadaşımız başkan olunca bu mağdur edilmiş, görülmemiş yok sayılmış mahallelere öncelik tanıyarak sorunları çözeceğiz. Karşıyaka'ya karşı bizim her zaman özel bir ilgimiz oldu ne zaman arasanız geldik, sorunları gündeme getirdik kısmen çözebildik kısmen çözemedik ama görüyoruz ki hala kalıcı bir çözüm oluşmamış hala vatandaşların mağduriyetleri devam ediyor.

"İYİLİK DEĞİL KÖTÜLÜK YAPTILAR ÇADIR, KONTEYNER İYİ EN AZINDAN VATANDAŞIN BORCU YOK"

Karşıyaka Mahalle Muhtarı Ruhi Demirbaş ise şunları söyledi:

"TOKİ konutlarını dar gelirli kişilere verdiler ancak ödemeleri TÜFE farkına vurdular. Adamlar zaten doğal gazı yatıramıyorlar, elektriğini yatıramıyorlar. 200 bin liraya aldığı ev şu an olmuş 1 milyon taksitleri ödediği halde borç olmuş 1 milyon. Bu evi de verse üzerine 10 kat verse yine bundan kurtulamayacak. Bunlara çözüm bulmaları lazım. Garibana iyilik yaptın engellilere, garibanlara verdiniz nasıl ödeyecek bu vatandaş? Zaten asgari ücretle çalışan adam oradan geçim yapıyor bin 200 lirayla girenler şu anda 5 bin, 7 bin 500 lira taksit olmuş. 500 lira aidatı var 2 bin lira yakıtı geliyor. Bunlara iyilik değil bunlara kötülük yaptılar çadır, konteyner bunlardan iyi. En azından vatandaşın borcu yoktu. Bunu Cumhurbaşkanımız bilmiyor mu dar gelirli ailelere TEFE-TÜFE nedir? Ben burada Bakan Murat Kurum'u yakaladığım zaman dedi ki; 'Elazığ'da TEFE-TÜFE kalkacak' gitti televizyonda açıklama da yaptı. Diğer bakanımız geldiği zaman 'Sayın Bakanım TEFE-TÜFE kalkacaktı' dediğimiz zaman 'Tabii ki kalkacak Murat Kurum'un sözü benim sözüm' dedi. Hani ne senin sözün ne onun sözü yine devam ediyor yine bankadan borç, icra geliyor vatandaşlara 'evleri boşaltın' diyorlar. Bu millet gariban nasıl ödeyecekler sayın vekilim? Burada büyük bir haksızlık var arıyorsun TOKİ'nin başkanlarına ulaşamıyorsun herkes kendi başına orada bir devlet olmuşlar. Cumhurbaşkanımız diyor ki, 'muhtarı üzen beni de üzer' Hani? Bizi üzmüyorlar bizi eziyorlar. Cumhurbaşkanı'na ben canımı feda edeceğim, Cuma günü geleceğim tek tek anlatacağım Cumhurbaşkanıma. Seçimden seçime bize sahip çıkmasınlar."