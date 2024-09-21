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Doğalgaza zam olacak mı? Faturalandırmada yeni model nasıl olacak? Bakan Bayraktar açıkladı

Doğalgaza zam olacak mı? Faturalandırmada yeni model nasıl olacak? Bakan Bayraktar açıkladı
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, doğalgaz ve elektrik faturalarında yeni dönem uygulamaları hakkında konuştu. Bayraktar, Türkiye'de yüzde 3'lük bir yüksek tüketim olduğuna dikkat çekerek, "Onlara 'elektriğin maliyeti budur, bu maliyeti ödeyin' diyeceğiz" dedi. Bakan Bayraktar, böylece destek gruplarının rahatlatılacağını söyledi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, katıldığı televizyon programında doğalgaz ve elektrik faturalarında yeni dönem uygulamalarını anlattı. Bakan Bayrak programda kamuoyunun en çok merak ettiği 'Doğalgaza zam olacak mı?' sorusunu da yanıtladı.

"FATURALANDIRMADA YENİ MODEL NASIL OLACAK?"

Bakan Bayraktar şu açıklamayı yaptı:

Belli bir seviyenin üzerine ulaşmış bir tüketici üst gelir durumunda tüketici. Evinde bulunan elektrikli cihazların çok olduğunu düşünelim. 400-500 kilovat diyelim. Burada destek gruplarını doğru tanımlamak önemli. Bu bizim OVP programında var. 2024 tüketimlerine bakarak uygulamaya geçmek istiyoruz. Türkiye'de yaklaşık 36 milyon civarında abone var. Yüzde 3'lük bir dilim yüksek tüketim grubu olabileceğini düşünüyoruz. Onlara 'elektriğin maliyeti budur, bu maliyeti ödeyin' diyeceğiz. Üzerinde çalışıyoruz. 2025 yılında hayata geçirmeyi planlıyoruz. Bu tüketim grubunun, tüketimin veya talebin fiyat esnekliği diye bir kavram vardır. Bu sizin gelir seviyenizle, konforunuzla, beklentinizle alakalı bir şey. Doğrusu böyle bir tüketim grubunun bu maliyetlere katlanabilmesinin uygun olduğunu, destek gruplarını daha rahatlatacağını söyleyebilirim. Burada öngöremediğimiz şeyler olabilir. Kırsalda 1 sayaçtan belki 3 aile, baba ve 2 oğlu aynı yerde oturuyor Netice itibariyle tüketimleri o rakamı geçmiş olur. Hassas süreçler olduğu için titiz çalışma yapmamız lazım. Çalışma bittikten sonra kamuoyuyla paylaşmamız daha doğru olur. İstisnaları hesaba katarak hata yapmamaya çalışıyoruz. İşin özünde maliyetine katlanabilecek grupların maliyet esaslı fiyatlandırmaya geçmeyi hedefliyoruz.

DOĞALGAZA ZAM OLACAK MI?

Bu süreçte öncelikli çalıştığımız alanlardan bir tanesi aynı zamanda enflasyonla mücadele. Enerji fiyatlarının enflasyon etkisini göz önünde bulundurarak çalışıyoruz. Enflasyonun aşağı gidişini hızlandırmak için bu süreci mümkün olduğu kadar zamsız götürmek istiyoruz.

Haberler.com / Rabia Dalkılıç - Ekonomi

Alparslan Bayraktar Ekonomi Türkiye Finans Enerji Zam

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Yorumlar (4)

Anty-Partizan:

TC Ciftliginin Ulusal Kaynaklarindan Bu mu Sorumlu Simdi ?

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İlhan Fırat:

Ulan işiniz gücünüz milleti uyandırmadan sessizce geçirmek. Yok o tarife yok bu tarife hepsi tıraş

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Murat Kılıç:

Önce doğudaki kaçak elektrik vs kullananları yakalayin

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Yasin Süleyman:

yarı yarıya elektiriğe ve doğal gaza daha yeni zam yapıldı.bu milleti resmen sömürmek için uğraşılan bir durum.ve hala zamlardan bahsediliyor bu nasıl bir zihniyet ? bu nasıl bir devlet anlayışı anlamış değilim.

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