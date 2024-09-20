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Skandal görüntüler ortaya çıktı! Sakaryaspor Başkanı Gökhan İn darp edildi

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Sakaryaspor Kulüp Başkanı Gökhan İn'in makamında uğradığı tokatlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı. Sosyal medyaya sızan görüntülerde Başkan İn'e saldıran kişinin kulüpte reklam ve sponsorluktan sorumlu yöneticisi Cengiz Şen olduğu ortaya çıktı. Görüntülerde, Şen'in "Basın açıklaması yok abi artık. Bitti bu işler. Birol'un aldığı 150 bin TL'yi sen ödeyeceksin" dediği duyuldu.

Önümüzdeki Pazar günü yapılacak olağanüstü kongre öncesi Sakaryaspor'un başkanı Gökhan İn'in darp görüntüleri ortaya çıktı. Saldırganın Reklam ve Sponsorluk Sorumlusu Hamza Cengiz Şen olduğu öğrenildi. Saniye saniye kaydedilen darp görüntülerinde Şen'in Başkan İn'e "Basın açıklaması yok abi artık. Bitti bu işler. Birol'un aldığı 150 bin TL'yi sen ödeyeceksin. Duyuyor musun beni?" dediği duyuldu.

"BASIN AÇIKLAMASI YOK"

Gündeme bomba gibi düşen skandal görüntülerde başkan İn'e tokat atan saldırganın konuşmaları saniye saniye kaydedildi. Saldırganın, "Dinle beni, isim kullanmayacaksın. Basın açıklaması yok abi artık. Bitti bu işler. Birol'un aldığı 150 bin TL'yi de bu hafta sen ödeyeceksin. Duyuyor musun beni?" dediği ve İn'e tokat attığı görüldü.

"KALP VAR BENDE"

Yaşadığı saldırı anında korku dolu anlar yaşayan Başkan İn ise, "Tamam oğlum. Sakin. Kalp var bende biliyorsun değil mi? Tamam" diyerek yanıt verdi.

Skandal görüntüler ortaya çıktı! Sakaryaspor Başkanı Gökhan İn darp edildi

Skandal görüntüler ortaya çıktı! Sakaryaspor Başkanı Gökhan İn darp edildi

Skandal görüntüler ortaya çıktı! Sakaryaspor Başkanı Gökhan İn darp edildi

Skandal görüntüler ortaya çıktı! Sakaryaspor Başkanı Gökhan İn darp edildi
Haberler.com / Rabia Dalkılıç - Spor

Sakaryaspor Cengiz Şen 3-sayfa Yerel Spor

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Yorumlar (13)

Zafer Tanrıkulu:

Bunları görüp de halen sessiz kalan tff uefa ve savcılık neden tepki göstermiyor işlem başlatmıyor acaba

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1
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Seydo:

Tokatlayan kesin akp li

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Ahıskalı Türk:

Nerede bu hakimler savcılar. Devlet nerede. Polis nerede. Asker nerede ???? O zaman her kes silahlanıp kendini mi savunsun. Ülke ne halde yazık çok yazık.

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İbrahim BAKIRHAN:

Bu nasıl başkan? Altındaki adamdan tokat yiyen adam, totosu mahkum adamdır...

81
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Raşit Tanış:

Adam başkan evet ama eşkiya değil ya zengin bir iş insanıdır vuran geblo sanırım arkası sağlam baksana tokat atmayı bile bilmiyor

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gaddar kerim:

simdi bu takim mac satmazmi sizce? bal gibide satar...

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0
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Burak Üner:

Çocuğum yaşımdasın demiş adam ulan ne adamlar var ya zorla kendilerine birşey yaptırırlar adam belaya bir adım geri atmış ama kimse bu cengiz hakkettiği eşkiyalığın cezasını çeksin

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Goethegitme:

Onun beyaz pantolunun arkasını varya....

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0
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selim özkayalar:

parasıyla rezil olmak bu demekki

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VerdikYetkiyi GordukEtkiyi:

Ulke bambaska bir hale burunmeye basladi. Herkes orman kanunlarini anayasanin ustunde goruyor. Her zerzevat kendi mahalinde kendi kralligini kuruyor. Bolunmus ve parcalanmis sehir devletlerini andiran bir yapiya dogru adim adim ilerliyoruz

6
0
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