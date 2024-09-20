Skandal görüntüler ortaya çıktı! Sakaryaspor Başkanı Gökhan İn darp edildi

Önümüzdeki Pazar günü yapılacak olağanüstü kongre öncesi Sakaryaspor'un başkanı Gökhan İn'in darp görüntüleri ortaya çıktı. Saldırganın Reklam ve Sponsorluk Sorumlusu Hamza Cengiz Şen olduğu öğrenildi. Saniye saniye kaydedilen darp görüntülerinde Şen'in Başkan İn'e "Basın açıklaması yok abi artık. Bitti bu işler. Birol'un aldığı 150 bin TL'yi sen ödeyeceksin. Duyuyor musun beni?" dediği duyuldu.

"BASIN AÇIKLAMASI YOK"

Gündeme bomba gibi düşen skandal görüntülerde başkan İn'e tokat atan saldırganın konuşmaları saniye saniye kaydedildi. Saldırganın, "Dinle beni, isim kullanmayacaksın. Basın açıklaması yok abi artık. Bitti bu işler. Birol'un aldığı 150 bin TL'yi de bu hafta sen ödeyeceksin. Duyuyor musun beni?" dediği ve İn'e tokat attığı görüldü.

"KALP VAR BENDE"

Yaşadığı saldırı anında korku dolu anlar yaşayan Başkan İn ise, "Tamam oğlum. Sakin. Kalp var bende biliyorsun değil mi? Tamam" diyerek yanıt verdi.