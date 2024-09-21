Fenerbahçe Galatasaray maçı hangi kanalda? Fenerbahçe Galatasaray maçı nereden izlenir, hangi kanal verecek?

Fenerbahçe Galatasaray hangi kanalda? Fenerbahçe Galatasaray maçı başlaması saatler kaldı. Milyonlarca futbol sever FB GS hangi kanalda, araştırıyor. Peki, Fenerbahçe Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Fenerbahçe Galatasaray maçının yayınlayacak kanal bilgisi belli oldu. İşte Fenerbahçe Galatasaray maçı yayını...

FENERBAHÇE GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Galatasaray maçı uyduda Bein Sports'tan canlı yayınlanacak. Bein Sports kullanıcıları Fenerbahçe Galatasaray maçını şifresiz ve canlı yayın ile izleyebilecek. Bein Sports 1 kanalından Fenerbahçe Galatasaray derbisini canlı yayın keyfi ile izleyebilirsiniz.

FENERBAHÇE GALATASARAY MAÇI NEREDEN İZLENİR?

Saat 20.00'de başlayacak olan Trendyol Süper Lig Fenerbahçe Galatasaray maçı hem internetten hem de uydu üzerinden izlenebilmektedir. Uydu üzerinden Bein Sports kanalı ile internetten ise hem TOD TV resmi internet sitesinden hem de TOD platformundan telefon, televizyon, tablet ile Fenerbahçe Galatasaray maçını canlı izleyebilirsiniz.

FENERBAHÇE GALATASARAY İLK 11

Fenerbahçe Galatasaray maçı 11'leri henüz belli olmadı. Muhtemel 11'ler ise şu şekildedir:

Galatasaray: Muslera, Kaan Ayhan, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Berkan (Jakobs), Torreira, Sara, Mertens, Barış Alper Yılmaz, Sallai (Yunus), Osimhen

Fenerbahçe: Dominik Livakovic, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, İsmail Yüksek, Fred, Sebastian Szymanski, Allan Saint-Maximin, Dusan Tadic, Edin Dzeko (Youssef En-Nesyri)

Fenerbahçe'de zorlu müsabaka öncesinde tek eksik isim bulunuyor.

Sarı-lacivertlilerde sakatlığını atlatan ancak takımla çalışmalara başlayamayan Bright Osayi-Samuel'in karşılaşmada forma giymesi beklenmiyor.

Fenerbahçe'nin tecrübeli stoperi Alexander Djiku, Galatasaray müsabakasıyla sahalara dönecek.

Sakatlığı nedeniyle Kasımpaşa maçını kaçıran 30 yaşındaki Ganalı stoper, sarı-kırmızılılara karşı forma giyebilecek.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Filip Kostic, sarı-lacivertli formayla ilk maçına çıkmaya hazırlanıyor.

Transfer döneminin son bölümünde takıma katılan tecrübeli sol kanat oyuncusu, hazır olmadığı gerekçesiyle Kasımpaşa müsabakasında kadroda yer almamıştı.

Takımla çalışmalarını sürdüren 31 yaşındaki oyuncunun, Galatasaray maçında kadroda olması bekleniyor.

Fenerbahçe'nin Hollandalı sol beki Jayden Oosterwolde, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Genç oyuncu, kart görmesi durumunda Antalyaspor deplasmanında forma giyemeyecek.

Fenerbahçe'de 7 oyuncu, sarı-lacivertli formayla ilk derbi heyecanını yaşayacak.

Sarı-lacivertlilerde Sofyan Amrabat, Youssef En-Nesyri, Allan Saint Maximin, Cenk Tosun, Filip Kostic, Levent Mercan ve Oğuz Aydın, Galatasaray karşısında şans bulması durumunda takımlarıyla ilk derbilerine çıkacak.

Bu isimlerin yanı sıra daha önce kadroda bulunan ama Galatasaray'a karşı oynayamayan Bartuğ Elmaz, Mert Müldür, Rodrigo Becao, Ryan Kent ve Ertuğrul Çetin, görev verilmesi halinde Galatasaray derbisinde ilk kez forma giyecek.

Sarı-kırmızılı ekipte Hakim Ziyech, sakatlığı sebebiyle yarın Fenerbahçe karşısında forma giyemeyecek.

Fas Milli Takımı'nın Lesotho ile yaptığı mücadelede sakatlanan Hakim Ziyech, yarın Fenerbahçe ile oynanacak maçta görev alamayacak.

Sakatlığı sebebiyle sahalardan uzak kalan Mauro Icardi, sarı-kırmızılı takımla antrenmanlara başladı.

Adana Demirspor karşılaşmasında sakatlanarak oyundan çıkan Arjantinli yıldız, derbi öncesinde takımla idmanlarda yer aldı.

Mauro Icardi'nin Fenerbahçe maçında oynayıp oynamayacağına teknik direktör Okan Buruk karar verecek.