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FB GS hangi kanalda? FB GS maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?

FB GS hangi kanalda? FB GS maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?
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FB GS Süper Lig maçına saatler kaldı. Maç öncesi FB GS maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, FB GS maçını hangi kanal veriyor? İşte FB GS maçı yayın bilgisi!

FB GS maçı hangi kanalda? FB GS Süper Lig maçına saatler kaldı. Maç öncesi FB GS maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, FB GS maçını hangi kanal veriyor? İşte FB GS maçı yayın bilgisi...

FENERBAHÇE GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

FB GS maçı Bein Sports'tan canlı olarak yayınlanacak. Fenerbahçe Galatasaray maçını Bein Sports'tan şifresiz izleyebilmeniz için beIN Spor kullanıcısı olmanız gerekmektedir. beIN Spor Paketi sahipleri bu akşamki Fenerbahçe Galatasaray maçını şifresiz izleyebilecekler.

FENERBAHÇE GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe Galatasaray maçı bu akşam saat 20.00'de başlayacak. Maç Bein Sports'tan canlı olarak izlenebilecek.

FENERBAHÇE GALATASARAY İLK 11 BELLİ OLDU MU?

Fenerbahçe Galatasaray maçı 11'leri henüz belli olmadı. İlk 11'lerin maçın başlama saatine yani 1 saat kala yani 19.00'da açıklanması bekleniyor.

Fenerbahçe Galatasaray muhtemel 11'ler ise şöyledir:

Galatasaray: Muslera, Kaan Ayhan, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Berkan (Jakobs), Torreira, Sara, Mertens, Barış Alper Yılmaz, Sallai (Yunus), Osimhen

Fenerbahçe: Dominik Livakovic, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, İsmail Yüksek, Fred, Sebastian Szymanski, Allan Saint-Maximin, Dusan Tadic, Edin Dzeko (Youssef En-Nesyri)

FB GS hangi kanalda? FB GS maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?

FENERBAHÇE GALATASARAY MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Fenerbahçe Galatasaray maçı, İstanbul'da, Ülker FB Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi Stadyumu'nda oynanacak.

Haberler.com / Onur BAYRAM - Gündem

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