Elazığ haberi | Elazığ Bakkallar ve Tekel Bayileri Oda Başkanı Cebrail Top: "Ssk ve Bağkur Prim Ödemeleri Esnafın Belini Büktü"

Elazığ Bakkallar ve Tekel Bayileri Oda Başkanı Cebrail Top, esnafın gün geçtikçe daha zor koşullarda ayakta kaldığını, SSK ve BAĞ-KUR prim ödemelerinin belini büktüğünü söyledi. Top, primlerini yatıramayan esnafın sağlık güvencelerinin de olmadığını kaydederek, iktidara esnafın yükünün hafifletilmesi çağrısında bulundu.

Elazığ Bakkallar ve Tekel Bayileri Oda Başkanı Cebrail Top, esnafın yaşadığı sorunları anlattı. Top, şu değerlendirmeleri yaptı:

"ODA TEMSİLCİSİ DEĞİL DE VERGİ MEMURU GİBİ OLDUK"

"Bildiğiniz gibi normal bir süreç yaşamıyoruz. Esnafımızın her gün, gün geçtikçe işleri daha zorlaşıyor. Özellikle BAĞ-KUR primlerinin, SGK primlerinin yükselmesi, esnaflarımızı canından bezdirdi. Zaten sattıklarının yerine ürün koyamayan, odamıza bağlı bakkal, manav, şarküteri ve tekel bayisi esnaflarımız, bu fahiş fiyatlardan etkilenmişti. Hele bu gelen son vergiler, giderler daha da belini büktü. Ben burada şunu söylemek istiyorum. Biz evet oda başkanlığı yapıyoruz. Artık oda başkanlığımızın ismi oda temsilcisi değil de vergi memuru gibi olduk. Çünkü bugün SGK primleri 2 binin üzerine çıktı. Zaten daha önce düşük olmasına rağmen yatıramayan esnafımız şu anda hiç yatıramıyor. Çok büyük mağduriyetler yaşanıyor.

"HASTANEDE TEDAVİ OLAMIYORLAR PRİMLERİNİ YATIRAMADIKLARI İÇİN"

Bu mağduriyetlerin içerisinde özellikle yatıramadığı gibi de sosyal güvencelerinden destek de alamıyorlar hastanede tedavi olamıyorlar primlerini yatıramadıkları için. Bu BAĞ-KUR primleri esnafımızın belini büktü. Özellikle buna bağlı da asgari ücretin brüt yüzde 10'u da bizim de üyelerimizden aidatlarını alma zorunluluğumuz vardı. Haliyle odamız da etkilendi. Şu anda biz de bu aidatları tahsil edemediğimiz gibi biz de odalarımızdaki personelimizin maaşlarını veremiyoruz. Gün geçtikçe esnaf zor süreç yaşıyor. Hükümetimizin ciddi anlamda bu konulara eğilmesi lazım, sesimize kulak vermesi lazım. Bugün asgari ücret brüt 7 bin civarında, net 5 bin 500 TL. Personelleri çalıştıramıyoruz haliyle bu primleri bu giderler ve tamamen esnafın giderlerinin üzerine binmiştir. Dediğimiz gibi zaten sıkıntılar çok büyük. Deprem yaşadık, pandemi geldi, salgın geldi. Sermayemizi, mevcut olan rafımızdaki aldığımız ürününüz sermayeyi koruyamazken, üstüne dediğimiz gibi SGK geldi, elektrik gideri, yakıt giderleri, bizim esnafımızı en çok etkileyen kalemlerden biridir."

"GÜNDE YAKLAŞIK 3 TANE 5 TANE ESNAFIMIZ KEPENK KAPATIYOR"

Esnafın ürünlerden aldığı kar marjlarının aynı olduğunu söyleyen Cebrail Top, buna karşılık giderinin yüzde 300- 500 civarında arttığını belirterek; son safhada olduklarını, esnafın dayanacak gücünün kalmadığını ifade etti. Top, sözlerine şöyle devam etti:

"Bir de en önemlisi bakkallarımız, odamıza bağlı esnaflarımız altını çizerek söylemek istiyorum. Biz daha önceden sattığımız ürünlerde, örneğin mesela bir paket sigarada 50 kuruş kazanıyorduk. Yani sigara 15 TL iken gene 50 kuruş kazanıyorduk. Şimdi olmuş 30-35 lira. veya 1 koli yumurta olmuş 60 TL, 5 kilo şeker 25 liradan 150 civarında satılıyor. Bizim kar oranımız gene aynı olmasına rağmen ama esnaflarımızın giderleri yüzde 300 yüzde 500 artmış. Haliyle şu anda günde yaklaşık 3 tane 5 tane esnafımız kepenk kapatıyor. Bu şekilde esnaf yok olacak bir an evvel bu giderlerimizi devlet esnafların üzerinden bu yükü kaldırırsa rahat edeceğiz.

"KAR ORANLARIMIZ ÇOK DÜŞTÜ"

Bir de bizim kar oranlarımız çok düştü dediğim gibi bizler olduk vergi memuru, defterdar olduk maliye memuru mu olduk? Anlamış değiliz. Bu anlamda bunları söylemek istiyorum. Bu son sıkıntılar çok had safhada özellikle bu vergilerden dolayı yatıramayan esnaflarımız, sağlıktan faydalanamıyorlar en önemlisi bu. En azından bu konuda yardımcı olsunlar. Gidip hastanede ilaçlarını alsınlar, tedavilerini olsunlar. Bununla ilgili bir yasal düzenlemesi yapılmasını istiyoruz."