Bugün hangi maçlar var? #9917 Bugün maç var mı? 15 Mayıs Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda?
Futbolseverlerin merakla beklediği 15 Mayıs 2024 Çarşamba gününe ait maç programı belli oldu. Gün boyu dünya genelinde ve Türkiye'de gerçekleşecek olan maçlar ve bu maçların hangi kanallarda yayınlanacağı bilgisi paylaşıldı. Peki, Bugün hangi maçlar var? Bugün kimin maçı var 15 Mayıs 2024 Cuma Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Bugün maç var mı?
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BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?
16:00 - Efeler 09 Spor vs. Elazığspor - TFF 3. Lig Play-Off - TFF Youtube
16:00 - Kütahyaspor vs. Erbaaspor - TFF 3. Lig Play-Off - TFF Youtube
16:00 - Muşspor vs. Sebat Gençlik - TFF 3. Lig Play-Off - TFF Youtube
20:00 - 52 Orduspor vs. Aliağa - TFF 3. Lig Play-Off - TFF Youtube