Survivor'da haftanın 2. Eleme adayı kim oldu? Survivor'da dün ne oldu? #128250
Survivor'da heyecan dolu bir hafta daha geride kaldı. Haftanın ikinci eleme adayı kim olduğu merak konusu oldu. Survivor'da yaşanan son gelişmeler ve eleme adayının kim olduğu konusundaki detaylar izleyiciler tarafından büyük bir ilgiyle takip ediliyor.
Survivor, TV8 ekranlarında yayınlanan ve Acun Medya tarafından hazırlanan Türkiye'nin en çok izlenen en heyecanlı yarışma programı olmaya devam ediyor. İzleyiciler, dün Survivor'da kimin eleme adayı olduğunu merak ediyor. Survivor All Star'da eleme adayları kimler? Survivor'da haftanın 2. Eleme adayı kim oldu? Survivor'da dün ne oldu?
SURVIVOR YENİ BÖLÜM TANITIMI YAYINLANDI MI?
Survivor All Star'ın 114. Bölüm tanıtımı henüz yayınlanmadı.