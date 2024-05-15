Survivor'da haftanın 2. Eleme adayı kim oldu? Survivor'da dün ne oldu? #128250

Survivor, TV8 ekranlarında yayınlanan ve Acun Medya tarafından hazırlanan Türkiye'nin en çok izlenen en heyecanlı yarışma programı olmaya devam ediyor. İzleyiciler, dün Survivor'da kimin eleme adayı olduğunu merak ediyor. Survivor All Star'da eleme adayları kimler? Survivor'da haftanın 2. Eleme adayı kim oldu? Survivor'da dün ne oldu?

SURVIVOR YENİ BÖLÜM TANITIMI YAYINLANDI MI?

Survivor All Star'ın 114. Bölüm tanıtımı henüz yayınlanmadı.

SURVIVOR'DA HAFTANIN 2. ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor'da 2. Eleme adayı Aleyna oldu.

SURVIVOR İLK ELEME ADAYI KİM OLDU?

Dokunulmazlığı kaybeden Mavi takım, ada konseyinde haftanın ilk eleme adayını belirledi. Eleme potasına giden ilk aday Özgür oldu.