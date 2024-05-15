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MÜGE ANLI CANLI İZLE! 15 Mayıs Müge Anlı Canlı İzleme Linki! Müge Anlı son bölüm neler oldu?

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Ünlü televizyon programı 'Müge Anlı ile Tatlı Sert' canlı izleme linki merak ediliyor. 15 Mayıs tarihli son bölümde neler yaşandı? İşte canlı izleme linki ve son bölüm detayları araştırılıyor. MÜGE ANLI CANLI İZLE! 15 Mayıs Müge Anlı Canlı İzleme Linki! Müge Anlı son bölüm neler oldu?

Ünlü televizyon programı Müge Anlı'nın 15 Mayıs tarihli canlı yayınının izleme linki merak konusu oldu. Son bölümde yaşanan gelişmeler ve detaylar izleyiciler tarafından ilgiyle takip ediliyor. MÜGE ANLI CANLI İZLE! 15 Mayıs Müge Anlı Canlı İzleme Linki! Müge Anlı son bölüm neler oldu?

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT

Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor.

MÜGE ANLI CANLI İZLE! 15 Mayıs Müge Anlı Canlı İzleme Linki! Müge Anlı son bölüm neler oldu?

MÜGE ANLI SON BÖLÜMDE NE OLDU?

  • Şaban Ataş'ın öldürüldüğü açığa çıktı. Eşi her şeyi Müge Anlı'ya anlattı.
  • Şaban Ataş'ın cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Emine Hanım, kocası Şaban Ataş'ı Burhanettin'in öldürdüğünü itiraf etti. Emine Hanım kocasının çok küfürler ettiğini, Burhanettin'in de Mert'in beysbol sopa ile Şaban'a vurup öldürdüğünü, oğlu Mert'e durumu haber verdiğini, cenazeyi depoda sakladıklarını anlattı.
  • Şaban Ataş'ın eşi cinayet gününü anlattı. İtirafın ardından sevgilisi ile karşı karşıya.
  • Burhanettin Bey ise her şeyi inkar etmeye devam etti. Emine Hanım Burhanettin'in beysbol sopasıyla Şaban'a vurduğunu, sonra da çamaşır ipiyle onu boğmaya çalıştığını tekrar etti. Emine Hanım annesinin o gün yanında olmadığını buna rağmen ona yalancı şahitlik yaptırdığını belirtti. Burhanettin Bey öyle bir şey olmadığını, kahvaltıdan sonra evden çıkıp gittiğini, akşamda dağ evine halı götürmeye gittiklerini, Emine'nin anlattıklarını yaşamadıklarını söyledi.
  • Önce eşi sonra oğlu cinayeti itiraf etti. 'Babamın cenazesini evden Burhanettin ile çıkardık.'
  • Mert Bey, "annem beni uyandırdı ve Burhanettin'in babamı öldürdüğünü söyledi. Cenazenin yanına gittim. Annem, Burhan ve anneannem cenazesinin başındaydı" dedi. Mert uyku sersemi ile babasının cenazesini bodruma taşıdığını, iftara kadar cenazenin orada kaldığını, iftar vakti de cenazeyi römork ile taşıyıp attıklarını anlattı.
  • Eşi ve en yakın arkadaşı ters kelepçe ile gözaltına alındı.
  • İstanbul Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından Şaban Ataş'ın oğulları, en yakın arkadaşı ve eşi göz altına alındı. Burhanettin Bey olaydan habersiz olduğunu masum olduğunu söyledi. Emine Hanım ve Mert hiçbir şey yapmadıklarını sadece taşımaya yardım ettiklerini, cinayetti Burhanettin'in işlediğini söylediler.
Kaynak: Haberler.com / Gündem

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