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Fenerbahçe'de Ali Koç da Mourinho için devreye girdi

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Kısa süre önce yaşanan kötü sonuçlar sonrası kulüpte moral bozukluğu yaşanırken, Aziz Yıldırım'ın Mourinho ile görüştüğünü ve seçilirse onu getireceğini açıklaması büyük heyecan yarattı. Bu gelişmelerin ardından Ali Koç da Mourinho için girişimlere başladı. Sportif direktör Mario Branco, Mourinho'nun menajeri Jorge Mendes ile görüşerek Ali Koç'un da seçilmesi halinde Mourinho ile çalışmak istediğini iletti.

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren ve bu hafta deplasmanda ezeli rakibi Galatasaray ile kozlarını paylaşacak Fenerbehçe'de sıcak saatler yaşanıyor.

ALİ KOÇ DA DEVREDE

Geçtiğimiz günlerde mevcut başkan Ali Koç'un tekrar başkan adayı olacağını açıklamasından sonra dün akşam saatlerinde kameralar karşısına geçen eski başkan Aziz Yıldırım da adaylık kararı aldı. Yıldırım, açıklamasında sarı-lacivertli takımı yönetmeye tekrar talip olduğunu ve seçimi kazanması halinde dünyaca ünlü antrenör Jose Mourinho'yu takımın başına getireceğini ifade etti. Eski başkanın o sözleri kısa sürede ülke gündemine bomba gibi düştü. Öte yandan dünyaca ünlü teknik adam sadece Aziz Yıldırım'ın bir numaralı adayı değil. Ali Koç cephesi de 61 yaşındaki çalıştırıcı için girişimlere başladı.

BRANCO TEMASA GEÇTİ

Sportif direktör Mario Branco, daha önce de vatandaşının menajeri Jorge Mendes ile temas kurup ilgi duyduklarını iletmişti. Salı günü Branco ile Mendes arasında bir görüşme daha gerçekleşti. Sarı-lacivertlilerin sportif direktörü, Ali Koç'un da seçimi kazanması halinde Mourinho ile çalışmak istediğini Mendes'e ileterek teklifini sundu.

YÜZ YÜZE DE GÖRÜŞECEKLER

Dünyaca ünlü menajerin, bunu değerlendirmeye aldığı kaydedildi. Aynı Aziz Yıldırım gibi Ali Koç'un da kısa süre içerisinde Jose Mourinho ile yüz yüze görüşme yapması bekleniyor.

Kaynak: Haberler.com / Spor

Jose Mourinho Aziz Yıldırım Jorge Mendes Fenerbahçe Ali Koç Futbol Spor Haberler

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Yorumlar (6)

Senrey26:

başkanlık seçimini kongreye değil mourinhoya bıraksınlar bari.

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Haksızmıyım:

Bakın şuan Fenerbahçenin hala şampiyon olma ihtimali var.Konyaspor Galatasarayı yenebilir çünkü ligde kalması için bunu yapmak zorunda. Bu çok süpriz olmaz. Fenerde yenince zaten şampiyon oluyor. Bu çok güçlü ihtimaller ortadayken yeni hoca arayışları İsmail Kartala çok büyük ayıp bence. Daha öncede ayıp etmişlerdi İsmail hocaya şimdide aynısını yapıyorlar. 3 hafta sonra Şampiyon yaparsa takımı o zamanda Morinho yu getirecekmisiniz. Ayıp yaaa. Adamda moralmi kalır böyle yaparsanız.

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TIRNAKÇI CEMİL AMCANIZ:

Mourinho'nun haberi vardır ikisinden de inşallah :)

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Egezen:

hayaller Mourinho hayatlar isho

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Hakan Acar:

Bir Gs li olarak Fn nin Mourinho ile anlaşmasına gerçekten üzülürüm. Kendisi son yıllarda her kulüpten kovulduğunda 15-17 milyon euro tazminat aldı. Yine aynı anlaşmayı isteyecektir. Bu fb yi batırır. Ayrıca oynattığı futbol biraz çağ dışı kaldı başarılı olamıyor. Bunun yerine 45 yaş altı burayı basamak olarak görecek çalışkan bir hoca bulmaları daha iyi olur.

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Hasan Sabri Tüçel:

Her yıl aynı senaryo. Fenerbahçe her yıl transfer şampiyonu olmuştur. Bu sene galibiyet ve gol rekoru kırmasına rağmen, lig sonunda hüsran olmuştur. Böyle bir başarıya rağmen şampiyon olamıyorsan boşuna paralar saçmayın şampiyon yine belli.

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