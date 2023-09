Eğitim-İş Sendikası Sinop Şube Başkanı Şahbenderoğlu: "Mülakatın Olduğu Yerde Haksızlık Her Zaman Olacaktır"

Eğitim-İş Sendikası Sinop Şube Başkanı Celal Şahbenderoğlu, “Seçimden önce bu olay önemli bir seçim vaadi olarak halka yansıtıldı. Mülakatlar kaldırılacak dendi ama şu an gelinen süreçte bu söz unutuldu. Sadece tepki oluşmasın anlamında kamerayla izlenecek vesaire olacak gibi yani bu art niyet olduktan sonra bunu her şekilde yaparsınız. Mülakatın varlığı zaten bir art niyet göstergesi olacak karşımıza çıkıyor” dedi.

MUSTAFA USTA

Eğitim-İş Sendikası Sinop Şube Başkanı Celal Şahbenderoğlu, "Seçimden önce bu olay önemli bir seçim vaadi olarak halka yansıtıldı. Mülakatlar kaldırılacak dendi ama şu an gelinen süreçte bu söz unutuldu. Sadece tepki oluşmasın anlamında kamerayla izlenecek vesaire olacak gibi yani bu art niyet olduktan sonra bunu her şekilde yaparsınız. Mülakatın varlığı zaten bir art niyet göstergesi olacak karşımıza çıkıyor" dedi.

Eğitim-İş Sendikası Sinop Şube Başkanı Celal Şahbenderoğlu, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in mülakatların devam edeceğine ilişkin sözlerine tepki gösterdi. ÇEDES projesi hakkında da değerlendirmelerde bulunan Şahbenderoğlu, şunları söyledi:

"BİRİLERİNE BİR ŞEKİLDE ÇIKARLAR SAĞLANIYOR"

"Mülakat olayında başlı başına haksızlık olayı oluyor. Birilerine bir şekilde çıkarlar sağlanıyor. Bunu kamerayla izlenmesi değil, mülakatın varlığı başlı başına zaten bir adaletsizlik ortam oluşturması için yeterli oluyor. Seçimden önce bu olay önemli bir seçim vaadi olarak halka yansıtıldı. Mülakatlar kaldırılacak dendi ama şu an gelinen süreçte bu söz unutuldu. Sadece tepki oluşmasın anlamında kamerayla izlenecek vesaire olacak gibi yani bu art niyet olduktan sonra bunu her şekilde yaparsınız. Mülakatın varlığı zaten bir art niyet göstergesi olacak karşımıza çıkıyor. Bunu sadece işin makyajı olarak değerlendiriyoruz biz. Mülakatın olduğu yerde haksızlık her zaman olacaktır.

"BUNUN ZARARINI TÜRKİYE, BİZZAT GÖRDÜ"

ÇEDES projesiyle ilgili olarak da biz bu tip protokollere karşıyız. Okulun eğitim müfredatı bellidir, okulda eğitimin kimin vereceği bellidir. Öğretmen zaten bunun için vardır. Pedagoji formasyonu olan insanlar bu eğitimleri verebilir ama Milli Eğitim Bakanlığı'nın maalesef çeşitli cemaat yapılanmalarıyla protokoller gerçekleştirerek, işi de makyajlayarak Diyanet'miş gibi göstererek bu tip protokollerle okullara bir şekilde girmeye çalışıyorlar. Bunlar bu ülkemizin tarihinde bazı tarikat ve cemaatler çok yaşandı. Bunun zararını Türkiye bizzat gördü. Bunu bizzat şu an mevcut iktidar ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'da bunun zararını gördü. Dönüp dolaşıp farklı isimler, farklı yapılar adı altında bunlar okullara yine bir şekilde sızmaya çalışıyorlar.

"HALKIN VE SENDİKALARIN TEPKİSİNİ ÖLÇÜYORLAR SES ÇIKMAZSA YOLLARINA DEVAM EDİYORLAR"

Cemaat yurtlarını kapatamıyorsunuz. Devletten istediğimiz çocuklara yurt imkanlarının sağlanması hala yapılmış değil. Bir şekilde eğitimin içine bu yapılar girmeye çalışıyorlar. Bunu çeşitli şekillerde yok işte ÇEDES projesi gibi süsleyerek baştan yapmaya çalışıyorlar. Biz buna karşıyız. Bunu doğru bulmuyoruz. Bununla ilgili Eğitim-İş Genel Merkezimiz Bakanlığa görüş yazısı sundu. Bakanlıktan gelen cevap 'Biz öyle bir uygulama yapmıyoruz, okullarda herhangi bir kimseyi görevlendirmedik' oldu. Ama biz biliyoruz ki, bu tamamıyla bir nabız ölçme. Bu tip projeleri karşımıza koyuyorlar, ondan sonra halkın ve sendikaların tepkisini ölçüyorlar ses çıkmazsa yollarına devam ediyorlar. Biz ses çıkardığımız zaman da böyle yokmuş gibi davranıyorlar. Biz biliyoruz ki, bunu bir şekilde arkadan dolanmaya çalışıp bunu okullara bir şekilde uygulamaya çalışıyorlar."