Edremit Belediyesi Sokak Hayvanlarının Yanında

Edremit Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü Veterinerlik Birimi ekipleri, sokak hayvanlarına yönelik çalışmalarına düzenli olarak devam ediyor.

Edremit Belediyesi sokak hayvanlarına sahip çıkıyor. Doğal beslenme alanlarında düzenli olarak besleme yapan Veterinerlik Birimi ekipleri aynı zamanda sokaktaki hayvanlarının tedavi ve bakımını da aksatmadan periyodik olarak gerçekleştiriyor. Belirlenen bölgelerin yanı sıra gönüllü vatandaşların bildirdiği noktalara da uzman ekipler tarafından ulaşılıyor.

TEDAVİLERİ YAPILIYOR

Uzman veteriner hekimler tarafından Cennetayağı Mahallesi Eminkuyu bölgesinde bulunan besleme odağında sokak hayvanlarının sağlık taramaları da yapılıyor. Kontrolleri yapılan ve rahatsızlığı olan hayvanların tedaviLERİ gerçekleştiriliyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri de arasöz yardımı ile hayvanların su içtikleri alanları temizleyerek sularını tazeliyor.

ANKA / Yerel