Edremit Belediyesi'nden Güre Mahallesi'ne Yeni Köy Meydanı

Edremit Belediyesi'nin, Güre Mahallesi'nin köy meydanında yaptığı peyzaj düzenlemesinde sona gelindi.

Edremit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen 'Güre Köy Meydanı' düzenlemesi tamamlanırken, 5560 m2'lik alan da Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından ağaçlandırılıyor. Belediye ekipleri, otomatik sulama sistemini kurduktan sonra fidanları da toprakla buluşturdu. Üç adet çınar ağacı, iki adet zeytin ağacı, süs bitkileri ve çiçeklerle süslenen yeni köy meydanı, mahalle sakinleri ve misafirler için yeni bir yaşam alanı haline getirildi.

ANKA / Yerel