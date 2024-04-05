Düzce'de Polis Haftası etkinlikleri kapsamında mevlit programı düzenlendi

i Şerif okutularak dua edildi.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğünce 10 Nisan Türk Polis Teşkilatı'nın 179. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası etkinlikleri çerçevesinde Merkez Büyük Cami'de mevlit programı düzenlendi. Düzce Valisi Selçuk Aslan, Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, Düzce İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, polisler ve vatandaşların katıldığı programda Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif okunarak dua edildi. - DÜZCE